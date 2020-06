Girona porta a la Comissió Assessora Jurídica la fi del contracte d'Agissa

L'Ajuntament de Girona ha traslladat a la Comissió Assesora Jurídica de la Generalitat la resposta a les al·legacions de la part privada per finalitzar el contracte amb la companyia d'aigües. És un pas necessari abans de poder extingir el contracte vigent amb la societat mixta, segons ha recordat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.

Fa uns mesos, l'Ajuntament va anunciar l'inici del procés per acabar amb l'actual contracte amb Agissa arran d'uns informes on s'havien observat diferents irregularitats. Va donar un termini a la part privada per tal que presentés al·legacions i ara, l'Ajuntament ha rfedcatat la resposta on es manté ferm amb les seves intencions.

Aquesta comissió previsiblement validarà o no aquesta proposta en un termini d'entre dos o tres mesos, i posteriorment el ple de la corporació aprovarà la resolució de les al·legacions que posaran fi al contracte amb aquesta empresa vigent des de fa dècades. Serà l'inici de la municipalització del servei.

Per una banda, hi hauria una mancança en les inversions previstes en els diferents plans directors entre el 1992 i el 2012 i, per una altra, s'hauria detectat que no es va dotar «de manera adequada» la partida d'amortització tècnica, en el mateix període. La manca d'inversions i de reposicions que s'haurien d'haver executat s'enfilava a uns deu milions. Els informes els va redactar la Secretaria de la corporació municipal de l'Ajuntament de Girona, elaborat amb els serveis tècnics i jurídics dels consistoris de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

Pel que fa a inversions (material nou que es posa enlloc d'un que ja està obsolet), en aquests informes s'indicava que aproximadament s'haurien d'haver destinat 11,6 milions d'euros i que mancarien per executar accions per valor d'uns 4,6 milions d'euros. Respecte a les reposicions (material que es va substituint com a tasques de manteniment), s'haurien d'haver fet actuacions per un import d'uns 8 milions i en faltarien uns 5,4 milions.

Des de fa mesos, des de l'Ajuntament gironí s'està treballant ja en l'escenari de futur. Per exemple, a finals d'any es va anunciar la creació d'una comissió tècnico-política per analitzar exactament el contingut del servei, i el seu cost. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha deixat clar en diverses ocasions que està «absolutament compromesa en la gestió pública de l'aigua». Un sentiment que també han expressat els representants de Salt i de Sarrià de Ter.