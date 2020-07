Els Mossos d'Esquadra investiguen els incendis a l'empresa Auladell de Sarrià de Ter

Els Mossos d'Esquadra investiguen els incendis que hi ha hagut en l'últim mes i mig a l'empresa Recuperacions Auladell de Sarrià de Ter.

S'està recopilant tota la informació per aclarir les causes dels focs d'indústria que s'han detectat a les dues naus que té aquesta empresa dedicada al reciclatge de paper i metall.

De moment hi ha per tant totes les hipòtesis obertes. N'hi ha dues que pesen més: que siguin incendis provocats per algú. L'altra línia oberta és que algun dels focs pugui ser originat per la fermentació del paper amb els canvis de temperatures.



De tarda, divendres i cap de setmana

Es dóna el cas que tots els focs han estat a la tarda - vespre. A més, dos dels incendis han tingut lloc en cap de setmana -un d'ells ahir diumenge- i un tercer, en divendres. Aquesta casuística també és un fet que s'està tenint en compte en la investigació.

Les dues naus que té l'empresa estan situades al carrer Josep Flores i a l'avinguda de França -la carretera d'accés a Girona-.

L'incendi d'ahir va succeir al carrer de Josep Flores. Va tenir lloc a la tarda i va cremar piles de paper i brossa. Ahir quan faltaven cinc minuts per les nou del vespre es va donar per controlat. Avui, encara hi ha diverses dotacions dels Bombers a la zona que estan rematant i removent els residus afectats pel foc per evitar revifades i donar l'incendi per extingit.

En paral·lel els Mossos d'Esquadra estan investigant els incendis.

Cal recordar que l'incendi del dia 6 de juny també va afectar la mateixa nau d'ahir i la mateixa zona.

Mentre que el del 22 de maig va ser molt més perillós, ja que va obligar fins i tot a desallotjar i confinar veïns de blocs de pisos propers. Aquest incendi va originar-se a la nau de l'avinguda de França, unes instal·lacions que van quedar fortament malmeses per les flames, sobretot la part posterior de l'empresa. De fet, els Bombers van haver d'utilitzar l'helicòpter per apagar les flames des de l'aire.

Incendi de contenidors

Aquesta matinada hi ha hagut un incendi de contenidors al carrer de la Rasa de Sarrià de Ter. D'entrada, no es vincularia amb els fets de l'empresa Recuperacions Auladell, segons fonts policials.

En aquest cas, els Bombers han rebut l'avís del foc quan passaven cinc minuts d'un quart de quatre de la matinada. S'hi han desplaçat i un dels contenidors ha acabat destrossat per les flames, mentre que els altres dos també han patit afectacions.