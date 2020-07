Sindicats i patronals de Girona reclamen a l'Ajuntament una taula per la promoció econòmica i l'ocupació

Els sindicats Comissions Obreres i la UGT, conjuntament amb les patronals gironines PIMEC i FOEG han registrat aquest divendres una petició a l'Ajuntament de Girona per tal que creï una taula pel desenvolupament econòmic i l'ocupació a la ciutat. Reclamen un "espai de diàleg estable i de concertació" a fi que els diferents actors puguin elaborar propostes i actuacions "encaminades al manteniment de les empreses" que s'han vist afectades per la crisi provocada per la pandèmia. Adverteixen que el coronavirus provocarà "canvis importants" en el teixit productiu i econòmic i plantejarà "grans reptes" tant a nivell global com local. Uns canvis que, a criteri de sindicats i patronal, caldrà afrontar amb "amplis consensos i concertació social".