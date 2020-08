Girona vol un programari per controlar la feina de jardineria

L'Ajuntament de Girona ha tret a licitació, per 33.638 euros, la contractació d'un programari informàtic que permeti registrar i controlar les feines que realitzen les empreses i les brigades municipals de jardinera en els espais verds de la ciutat. El contracte tindrà una durada de dos anys -prorrogables un any més- i el termini per a la presentació d'ofertes s'acaba el proper 24 d'agost.

Segons consta en el plec de clàusules, el programari s'haurà de poder fer servir des de dispositius mòbils, ja que haurà de ser utilitzat pels jardiners quan estiguin a camp, però també ha de ser operable des d'un entorn web per tal de poder controlar o gestionar les tasques de treball des d'un despatx.

A grans trets, aquesta eina digital ha de permetre registrar, de forma àgil i ràpida, els formularis de les feines de jardineria que es fan diàriament; controlar els treballs realitzats tant per les empreses com per les brigades municipals i certificar els treballs per poder expedir factures. A més, haurà de permetre gestionar tot el verd urbà, des de les superfícies de gespes, prats, arbustos, parterres i saulons fins a l'arbrat; fer inventaris de l'arbrat a partir d'uns paràmetres definits i dividir la ciutat en grans àmbits de treball per a una millor organització. Finalment, també haurà de servir per establir una relació de les freqüències dels treballs fets i els que determina el contracte, programar les tasques i oferir un portal d'informació cartogràfica dels elements de treball.