La matriculació de vehicles creix un 5,62% a la ciutat de Girona durant l'any 2019

La matriculació de vehicles a la ciutat de Girona va augmentar un 5,62% durant el 2019 en comparació amb l'any anterior. Així consta en les dades de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), que assenyalen que l'any passat es van matricular 4.714 vehicles, la gran majoria dels quals eren cotxes.

Segons les xifres recollides per l'Ajuntament de Girona, dels 4.714 vehicles que es van matricular l'any passat a la ciutat, gairebé tres quartes parts (un 74,81%, el que signifiquen 3.527) eren cotxes. Un 15,86% (és a dir, 748) van ser motos i ciclomotors i el 9,31% restant va correspondre a vehicles industrials.

Les dades permeten constatar que la matriculació de vehicles a la ciutat de Girona ha anat generalment a l'alça en els darrers anys, tot i que l'any 2009 es va produir un clar descens arran de la forta crisi econòmica iniciada el 2008. Així doncs, si s'agafen com a referència les xifres dels últims deu anys -des de 2009 fins a 2019- la matriculació de vehicles ha passat dels 2.884 de fa una dècada als 4.714 actuals.

Alt índex de motorització

La ciutat de Girona continua tenint, doncs, un alt índex de motorització. Segons les xifres disponibles, l'any passat hi havia 474,6 cotxes per cada 1.000 habitants, una xifra similar, tot i que lleugerament inferior, a la d'anys anteriors.

D'altra banda, les dades disponibles també assenyalen que hi ha 101,8 motos per cada 1.000 gironins, així com 39,3 ciclomotors i 40,2 camions. La proporció també és de 6,3 tractors, 2,2 autobusos, 40,8 remolcs i 1,9 semiremolcs per cada miler de persones que viuen a la ciutat.

El resultat total és que a Girona hi ha 671,1 vehicles per cada mil habitants, segons les dades de la UMAT.