El reasfaltatge d'un tram del passeig Sant Joan Bosco s'iniciarà dimarts

Els propers dies 1, 2, 3 i 4 de setembre es duran a terme els treballs d'asfaltatge del carrer Joan Bosco de Girona entre els números 62 i 122 i del carrer Pont Major entre els números 1 i 129. El tram d'actuació està comprès entre el Pont de l'Aigua i el carrer de la Riera de Can Camaret. Durant els treballs de reasfaltatge, el pas de vianants per les voreres es mantindrà, ja que no es veurà afectat per les obres, segons ha informat el consistori gironí. El recorregut de la línia d'autobus L6 es modificarà. L'actuació forma part del pla d'asfaltatge per aquest estiu.