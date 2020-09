Salut endureix les mesures a Girona i Salt per reduir el risc de contagi de Covid-19

El Procicat ha aprovat aquest dilluns a la tarda un conjunt de restriccions centrades a Girona i Salt per tal de reduir el nombre de contagis que hi ha en els dos municipis. Les restriccions se centren sobretot en l'àmbit de l'hostaleria, on limita al 50% l'aforament de bars i restaurants tan a l'interior dels locals com a les terrasses i elimina el consum en les barres.

A més, les cerimònies com ara enterraments o casaments també quedaran limitades al 33% de l'aforament dels recintes. Per altra banda, des del Departament de Salut han demanat a tota la ciutadania que eviti al màxim quedar amb gent que no forma part del seu nucli de convivència i redueixi la vida social. Les mesures s'allargaran per un període de 15 dies com a mínim.

En l'àmbit del comerç, es demana que no es produeixin aglomeracions i que la distància mínima es respecti amb 1,5 metres. L'aforament per a aquests negocis és l'equivalent als 2,5m2 per persona, tal com es mantenia fins ara.

Pel que fa a les activitats culturals i esportives també es manté la limitació del 50% de l'aforament. Es podran omplir la meitat de les butaques del teatres, sales de concert o cinemes i reduir a la meitat la capacitat de la gent en museus o sales d'exposicions.

De la mateixa manera, el Departament de Salut ha demanat a la ciutadania de Girona i Salt que es quedi a casa sempre i quan no sigui per a casos imprescindibles. A més, han demanat que es redueixi al màxim la vida social amb l'objectiu de frenar el nombre de contagis que hi ha als dos municipis.

El Procicat ja ha aprovat aquest dilluns les noves restriccions i es preveu que entraran en vigor quan es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que previsiblement serà el dimecres. Les mesures tindran una durada mínima de 15 dies des de l'inici de la seva aplicació. Posteriorment, s'avaluarà la situació dels dos municipis i es decidirà si es mantenen, s'endureixen o es relaxen.