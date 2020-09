Girona i Salt tanquen parcs infantils, equipaments esportius a l'aire lliure i restringeixen l'accés a entorns naturals

Els ajuntaments de Girona i Salt han acordat un seguit de mesures conjuntes complementàries a les adoptades pel Departament de Salut per frenar la propagació de la les dues poblacions tanquen els parcs infantils i els equipaments esportius a l'aire lliure i restringeixen l'accés a entorns naturals, com són les Deveses en el cas de Salt o les hortes de Santa Eugènia a Girona. Aquestes mesures se sumen a les adoptades per Salut -i pendents de ratificació judicial- per l'increment del risc de rebrot a les dues poblacions. Els alcaldes apel·len a la responsabilitat dels veïns i posen el focus en, sobretot, reduir els contactes socials.

a les adoptades pel Departament de Salut per frenar la propagació de la covid-19 . L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas , i l'alcalde de Salt, Jordi Viñas , han explicat que. Aquestes mesures se sumen a les adoptades per Salut -i pendents de ratificació judicial- per l'increment del risc de rebrot a les dues poblacions. Els alcaldes apel·len a la responsabilitat dels veïns i posen el focus en, sobretot, reduir els contactes socials.

El gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, ha concretat que l'increment de la taxa de contagis i del risc de rebrot han portat a la decisió d'implantar mesures restrictives per aturar la propagació de la covid-19 a Girona i a Salt. No és el primer cop que s'adopten restriccions a poblacions de les comarques gironines, ja ho van viure Figueres i Vilafant en ple estiu.

A Salt i a Girona es van fer cribratges massius per detectar casos asimptomàtics i aturar la cadena de contagis. Carreras ha diferenciat entre la situació de la pandèmia a les dues poblacions. Mentre que a la capital hi ha hagut un increment de la possibilitat de rebrot del 51% d'una setmana per l'altra, a Salt hi ha una "tendència a la millora". Una situació que Carreras vincula directament amb que el fet que cribratge massiu de Salt es va fer abans que el de Girona.

Tot i això, remarca que les mesures són necessàries a les dues poblacions per "tallar la cadena de transmissió del virus" i perquè, com a municipis veïns, hi ha molta vinculació i mobilitat de veïns. El gerent també ha explicat que la majoria de brots que han detectat són familiars: "Són brots de tres o quatre persones, que contaminen altres persones, no tenim un brot molt important en una empresa, o com a mínim no s'ha detectat".

A banda de les mesures ja anunciades ahir pel Departament de Salut i que haurien d'entrar en vigor la mitjanit d'aquest dimecres, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, s'han coordinat per abordar la situació i adoptar altres restriccions conjuntes que contribueixin a frenar la corba de contagis.

En aquest sentit, les dues poblacions han resolt tancar els parcs infantils, els espais esportius a l'aire lliure i restringir l'accés a determinats espais naturals com són les Deveses de Salt o les hortes de Santa Eugènia. Els alcaldes han concretat que els veïns podran fer ús d'aquests espais per anar a passejar amb la unitat familiar, treure les mascotes o fer esport individual però que en cap cas es permetran, per exemple, pícnics a l'aire lliure. De fet, els pícnics queden prohibits a qualsevol dels espais on habitualment se'n fan.

Amb tot, Madrenas i Viñas remarquen que la recomanació més important és limitar els contactes socials, sobretot ara que els estudiants han tornat a les aules: "Hem de poder garantir que segueixin el curs escolar amb la màxima normalitat possible".

Els alcaldes admeten que viuen la situació amb "molta preocupació" i conscients de les conseqüències que poden comportar les restriccions al comerç i a l'hostaleria. Tot i això, han recordat que com més se segueixin les mesures, més s'escurçarà el temps de vigència. "És molt diferent estar-hi quinze dies que tres mesos", ha recordat Madrenas que fa una crida perquè els gironins "tornin a demostrar" un comportament exemplar. En la mateixa línia, Viñas ha apel·lat a la "consciència individual per ajudar a la col·lectivitat".

Els ajuntaments també han acordat tancar els vestidors dels equipaments esportius i recomanen que no es facin partits amistosos durant els dies que han de durar les restriccions.

Mesures concretes

Més enllà de les tres mesures marc acordades entre els dos ajuntaments, l'alcaldessa de Girona ha concretat que també tanquen els parcs de salut i la muralla, tot i que els jardins i parcs a l'aire lliure romandran oberts.

En relació al Mercat del Lleó, tornaran a implantar el dispositiu per controlar l'aforament que hi havia durant el confinament i que consisteix en establir un circuit amb una única porta d'entrada i una altra de sortida i vigilància a l'exterior per assegurar que no se supera el nombre de clients que hi pot haver a l'interior. També tornaran a implantar les mesures de control als mercats de la Devesa i de Can Gibert i al del Pont de Pedra.

Les restriccions també impliquen, en el cas de Girona, que se suspenen dos esdeveniments previstos per a aquest cap de setmana, la fira al carrer i la del vehicle elèctric i queda en suspens què passarà amb la Sea Otter. L'objectiu de l'ajuntament és que es puguin posposar i celebrar-se en altres dates però, segons ha concretat Madrenas, caldrà arribar a acords amb els organitzadors.

A la capital el tancament dels parcs infantils també afecta a escoles que havien demanat fer-ne ús per guanyar espai per a l'hora del pati. No es podran utilitzar. En el cas de l'escola Eiximenis, tornaran a habilitar un espai a la plaça U d'octubre per tenir més metres quadrats per a l'esbarjo.

En l'àmbit educatiu, estan elaborant uns tríptics per repartir a escoles i instituts que ara, a més, inclouran un punt adreçat als joves per recordar-los que a les hores que no estiguin a classe no s'han d'ajuntar amb estudiants que siguin d'altres grups o d'altres centres educatius.

Reforç policial

El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, ha anunciat que hi haurà un reforç dels Mossos d'Esquadra que, juntament amb les policies de cada població, vetllaran pel compliment de les mesures adoptades.