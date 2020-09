Garatge Forné: la possible solució segueix esperant

El setembre de 2008 l'Ajuntament de Girona decidia protegir l'edifici conegut com el garatge Forné, que havia estat la seu de la Seat a la capital gironina, a la cruïlla entre els carrers Lorenzana i Barcelona. El propietaris van lamentar la decisió perquè els impedia qualsevol operació urbanística. Es van iniciar converses, el cas va acabar als jutjats i l'Ajuntament va fer propostes i contrapropostes que no van satisfer els amos. Dotze anys després, el cas segueix encallat.«Encara estem en converses», inidicava el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, fa uns dies, quan el representants de Guanyem Pere Albertí li preguntava com estava la situació i si podria acabar utilitzant-se com a futur equipament del barri de l'Eixample, mancat d'equipaments, com ara un local social més gran que l'actual. «El cas està en seu judicial», va assenyalar Martí que va recordar que han intentat arribar a un acord entre les parts que beneficiï les dues parts.

L'any 2008 es va decidir incloure aquest immoble de 1956 i obra de l'arquitecte Joan Maria de Ribot en el catàleg d'edificis a protegir pel seu valor, sobretot la façana de vidre i la rampa interior en forma de cargol. Els propietaris van decidir portar el cas als jutjats en sentir-se perjudicats i van demanar 8 milions d'euros pels «danys» causats amb la protecció de la finca que els impedia qualsevol actuació de futur.

L'any 2015, l'Ajuntament va decidir fer-se enrere i desprotegir l'edifici, mentre el col·legi d'arquitectes es posava les mans al cap i ressaltava el valor de la finca ja que la descatalogació podria provocar el seu enderroc. Aquesta marxa enrere mai va acabar de ser efectiva tot i iniciar-se els tràmits i tot i que l'Ajuntament va obtenir informes que validaven el seu argment.

De fons, hi ha un bon estira-i-arrosa que es va viure amb els propietaris del del Xalet Tarrús, amb una sentència judicial que va condemnar el consistori a pagar 1,4 milions d'euros als propietaris en considerar que s'havia excedit en la seva protecció. Aquest cas havia arrencat el 1995 i la sentència va arribar el 2009.