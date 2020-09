El PSC manté que el govern de Madrenas segueix amb una «paràlisi absoluta»

El PSC de Girona reitera que «la imatge de paràlisi absoluta del govern de Marta Madrenas no s'ha pogut canviar amb el nou acord de Govern», amb ERC. Els socialistes recorden que «els dos partits nacionalistes no sumen majoria al ple de Girona i, per tant, el pacte l'únic resultat diferent que ha aconseguit és impedir el canvi en el govern de l'Ajuntament». Pel PSC a més «els problemes s'acumulen a Girona i no hi ha una resposta satisfactòria per part del govern de Marta Madrenas». En aquest sentit, el partit de l'oposició exposa un reguitzell de «problemes». El més «greu», apunten, és que «la paràlisi del govern de Marta Madrenas està afectant Girona de manera directa i ja n'hem començat a pagar les conseqüències».

Asseguren que «la ciutat està perdent capitalitat i és una evidència que hi ha altres ciutats catalanes que estan perdent menys empenta en la situació difícil que ens toca viure». Per això, reclamen un «pla global d'accions per ajudar el teixit econòmic de la ciutat, que ho està passant molt malament a causa del coronavirus», inclòs el sector cultural. Assenyalen que «el projecte del nou Trueta s'ha de rendibilitzar a favor del creixement i progrés per a Girona» i que «el garatge Forné i la Casa Pastors haurien de tenir un projecte ben definit. Lamenten que les obres del Modern i la Central del Molí s'estan «eternitzant i que «la inseguretat és un tema preocupant». Esmenten que és «clau intervenir per impedir l'existència de màfies que trafiquen amb habitatges buits i persones».