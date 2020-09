Cremen uns quaranta contenidors a Girona i rodalies en una sola nit

Girona es va despertar ahir amb 23 contenidors cremats. Al llarg de la nit, els Bombers van haver de fer més d'una desena d'intervencions per apagar les flames en diversos punts de residus arreu de l'àrea urbana. A Sarrià de Ter, per exemple, van quedar calcinades tres unitats. I a Salt, una, segons fonts municipals. En total, una quarantena de contenidors van quedar afectats.

Accions simultànies

Els Bombers van explicar que el primer dels avisos va ser quan passaven dotze minuts de les dotze de la nit i que en 24 minuts van atendre 13 serveis relacionats amb contenidors cremats. A més a més, els focs es van produir en espais molt separats, ja que n'hi va haver en diferents municipis i a dins de la mateixa capital n'hi va haver a punts molt distanciats. Per exemple, a Montjuïc, al carrer Bernat Boadas (al barri Devesa- Güell) o a les Pedreres, on tots els punts de recollida de deixalles del carrer Fora Muralla van patir els focs. Fonts municipals han explicat que «la policia ha obert diligències i està investigant els fets».

En aquest sentit, l'Ajuntament de Sarrià de Ter va informar de l'incendi dels contenidors al seu terme municipal, així com a Girona i a Salt i va assenyalar que les cremes es van produir «totes a la mateixa hora». «Cap a les 00,00 hores», van indicar des del consistori. I indicava que si algú tenia «més informació», que la facilités a la Policia Local.

A l'Ajuntament de Girona cada contenidor nou li costa 700 euros més l'IVA, fet que eleva la xifra a 847 euros. Si totes les unitats afectades per les flames s'han de reposar, el cost per al consistori pujarà fins als 19.481 euros. La xifra es podria reduir si algun dels recipients ha quedat afectat només parcialment (per exemple a la tapa) i es pot fer una reparació puntual sense haver de fer la substitució íntegra. L'Ajuntament ha indicat que «es reposaran els que es puguin ara, i es demanaran els que faltin». Per tant, pot quedar algun punt amb algun contenidor de menys alguns dies.

Un cotxe a Montjuïc

A més dels contenidors, els Bombers van haver d'intervenir per apagar un vehicle afectat per les flames a Montjuïc, on, a més, va cremar una mica de massa forestal.