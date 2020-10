Vuit empreses lluiten pels contractes, que sumen deu milions, de la neteja d'edificis municipals

Vuit empreses lluiten pels diferents lots del contracte de neteja dels equipaments municipals de Girona. Els diferents apartats sumen una xifra de quasi deu milions d'euros en un servei programat per dos anys i que es podria prorrogar fins a un màxim de dos anys més. Tres dels vuit blocs a concurs estan destinats exclusivament a centres especials de treball. Segons l'Ajuntament, es fa amb l'objectiu de «promoure la inserció sociolaboral de determinats col·lectius amb risc d'exclusió social, concretament de les persones amb discapacitat».

Les empreses que han presentat ofertes podien fer-ho per un dels lots, per diversos o per tots vuit lots, però concorreguent un a un. Actualment, gran part d'aquests paquets correspon a l'empresa Eulen.

L'apartat més sucós del contracte correspon a la neteja dels centres públics d'ensenyament que té un pressupost de quasi cinc milions d'euros (4.995.983 euros). El segon amb més dotació és la neteja de l'edifici consistorial que té un cost d'aproximadament 1,6 milions d'euros (1.622.546 euros) i que inclou també l'escola municipal de Música, el Museu del Cinema, la Casa Masó, i el centre d'acolliment la Sopa. El tercer bloc amb més diners de cost correspon als equipaments i instal·lacions esportives, am quasi 1,2 milions d'euros (1.193.415 euros).

Pel que fa a la neteja dels equipaments i edificis socials, el pressupost s'acosta al milió d'euros (980.918 euros). Els edificis d'ús mixt tenen un cost de més de 400.000 euros ( 421.487 euros).

Respecte als tres apartats reservats als centres especials de treball, el més quantiós, correspon al servei als mercats i al centres d'acollida amb 724.414 euros. Tenir els lavabos públics nets té un cost de 351.94 euros. Finalment, la neteja dels edificis adscrits a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat tenen un pressupost 64.036 euros

Les empreses que han presentat les seves ofertes són la Fundació Mas Xirgu, Iman Cleaning S.L, la UTE formada per la Fundació Privada Drissa i la Fundació Mas Xirgu, La Bruixa Neteges Generals i manteniments SL, Multianau SL, Sacyr Facilities SA, Multiserveis Ndavant SL i Eulen SA.

Equipaments de Salt: 1,8 milions

A l'Ajuntament de Salt també s'ha iniciat un concurs públic per escollir quina empresa ha de netejar els equipaments municipals. En total, són una mica més de 1,8 milions d'euros (1.877.064 euros) per dos anys de servei, amb l'opció d'allargar un màxim de dos anys més el contracte amb prorrogues anuals. Ara mateix, el servei de neteja dels equipamentsmunicipals de Salt correspon a l'empresa Ingesan del grup OHL.