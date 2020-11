Un estudi alerta que el 20% de comerços de Girona depèn de la campanya de Nadal

Un estudi elaborat per una empresa externa alerta que un 20 per cent dels comerços de Girona estan en perill si no tenen una bona campanya de Nadal. Es tracta d'un avanç d'un estudi que està elaborant l'empresa RBD per encàrrec de l'Ajuntament i que inclou tots els barris de la ciutat.

En part per això, el consistori ha engegat una campanya per demanar als gironins que "regalin" Nadal. La iniciativa vol incidir en la importància del comerç de proximitat. La mateixa alcaldessa, Marta Madrenas, ha recordat que "el botiguer és també el client dels nostres comerços".

Dins de la campanya també hi ha els llums de Nadal, que estan en 113 espais i que inclouen 9 arbres il·luminats en diferents punts. Avui a les sis de la tarda es fa l'encesa i una rua de la Girona Marxing Band animarà els carrers, segons ha explicat la regidora Desenvolupament Local, Glòria Plana. A més, hi haurà el tradicional marcat de Nadal, a la plaça Independència, del 4 de desembre al 6 de gener amb 23 parades, deu menys que l'any passat, i seguint les nomes del Procicat.