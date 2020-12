Girona tanca la passera de la Font del Rei per motius de seguretat

L´Ajuntament de Girona ha tancat l´accés a la passarel·la de la Font del Rei, que travessa el riu Onyar al barri del Carme-Vista Alegre, a tocar de la plaça dels Països Catalans. La decisió s´ha pres per motius de seguretat, un cop finalitzada la redacció d´un informe tècnic sobre l´estat general de la passera que es va encarregar arran de detectar-hi una sèrie de parts malmeses. Per això, el següent pas que es planteja el consistori és fer una anàlisi en profunditat dels problemes apareguts. Es desconeix quan tornarà a reobrir-se als vianants.

Segons aquest informe tècnic, s´han identificat patologies estructurals a la passera que fan referència sobretot al deteriorament de la part inferior de la passarel·la, bigues oxidades i lloses de formigó malmeses. Aquests problemes observats generen una pèrdua de la capacitat estructural.

Mentre s´elaborava el document tècnic, es va anar realitzant un control i manteniment constant del pas per garantir-ne la seguretat en tot moment.

Ara es procedirà a analitzar amb més detall aquests problemes per decidir de quina manera s´hi actua. També s´iniciaran els tràmits administratius per poder fer els treballs de reparació. Aquests hauran d´incloure la substitució del tauler de la passarel·la i la millora de la subestructura.

«Davant la possibilitat que aquestes patologies poguessin anar a més, hem cregut que el més sensat és tallar-hi el pas per evitar qualsevol risc per a les persones que l´utilitzen», va explicar ahir el tinent d´alcaldia i regidor d´Urbanisme i Activitats del consistori gironí, Lluís Martí.

Tot i això, encara no se sap quan es reobrirà l´accés a la passera. «Encara és aviat per saber quan el podrem reobrir, intentarem que sigui el més ràpid possible, però la prioritat serà sempre que quan ho fem sigui amb les millors condicions de seguretat possibles», va afegir el regidor.

Des d´aquest passat dimarts, l´accés està tancat mitjançant unes tanques que ha col·locat el personal del consistori gironí. En paral·lel, des del consistori s´ha informat als veïns i veïnes sobre l´estat d´aquesta passarel·la, que està destinada als vianants. En aquest sentit, l´Associació de Veïns del barri de Vista Alegre també ha difós l´avís a través de canals com les xarxes socials.

En qualsevol cas, les obres no afectaran de forma excessiva el moviment de la ciutadania que vulgui travessar el riu Onyar en aquella zona. Mentre la passera continuï tancada per aquests treballs, els carrers del Carme i de la Creu -a tocar de la rotonda dels Països Catalans, al final del carrer Emili Grahit- seguiran comunicats a través del pont de la Font del Rei.

Aquest pont compta amb dos carrils reservats al trànsit de vehicles, es troba a pocs metres de la passarel·la, i disposa d´un espai als laterals, compartit amb els carrils bici, per on els vianants podran seguir creuant d´una banda a l´altra.