Els torrons de la Casa Cacao, solidaris amb l’Oncolliga

L´obrador de xocolata i bomboneria Casa Cacao destinarà part dels beneficis de la venda de torrons d´aquest Nadal a la Fundació Oncolliga. En concret, es donarà un euro per cada torró de Faves de Cacau que venguin fins al pròxim 6 de gener, la Diada de Reis. El pastisser Jordi Roca, que dirigeix Casa Cacao, ha destacat que aquest torró és «ideal per contrarestar aquest any tan difícil». La presidenta d´Oncolliga, Lluïsa Ferrer, ha agraït el suport dels germans Roca: «Mai tenen un no per a nosaltres quan els demanem que ens ajudin».

No és la primera vegada que els germans Roca col·laboren amb l´Oncolliga a través de campanyes solidàries, sigui de manera conjunta o per separat. L´any passat, també pels volts de Nadal, Joan Roca i Josep Roca van col·laborar en la campanya «Tu pots girar la truita», que l´Oncolliga va posar en marxa per reforçar el seu servei d´atenció psicològica a malalts de càncer i familiars, un dels més demandats de l´entitat.