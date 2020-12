Ribas: «Qui pensi que Girona és d’un partit, s’equivoca»

L´exregidor de l´Ajuntament de Girona Carles Ribas va confirmar ahir, acompanyat de Marta Pascal, que es presentarà a les primàries per encapçalar la llista del PNC a les comarques gironines, tal com ja havia avançat Diari de Girona. «És el moment de fer passos endavant. Portem anys fent passos enrere, tant pel país com per Catalunya, i ara cal defensar una política centrada a escoltar la gent i donar-li les solucions que demana», va indicar Ribas.

Preguntat sobre si Girona és «territori Puigdemont», l´exportaveu de JxCat a Girona va afirmar que les comarques gironines no són «propietat de ningú», i que «qui entengui que Girona és propietat d´un partit, comet un error». Segons va recordar, és la gent qui acaba votant, i les comarques gironines són un territori «molt divers» que «mereix ser escoltat» i «ningú es pot apropiar».

Ribas va assegurar que el PNC reflecteix «el present», i va assegurar que es presenta amb la voluntat de defugir enfrontaments i fer una «política de servei als ciutadans». «La confrontació ha passat a la història, ara hem d´entrar en l´era d´un diàleg constructiu», va defensar, tot afirmant que molta gent se sent «abandonada» i «ofuscada» davant la manca de solucions dels partits actuals.

Per la seva banda, la presidenciable del partit, Marta Pascal, va explicar que el PNC està «teixint xarxa» amb les entitats i els actors socials i econòmics de les comarques gironines per tenir una relació que duri més enllà de les eleccions. Pascal va assegurar que, de cares al 14-F, es presenten amb la vountat de «trencar la dinàmica de blocs» perquè «la societat catalana demana un canvi». En aquest sentit, va considerar que la línia de confrontació seguida per partits com JxCat as´ha demostrat «fracassada», i per tant creu que cal un «nou model» que pugui «transformar el país».

Pel que fa a la decisió del Tribunal Suprem de revocar el tercer grau als presos de l´1-O, Pascal la va qualificar d´«absolutament injusta» i va considerar que «va en el sentit totalment contrari de buscar solucions». D´aquesta manera, va afirmar que es tracta d´una resolució construïda «des de la injustícia i la venjança», i va assegurar que «som molts els que diem que cal deixar els extrems a una banda i altra», però que decisions com aquesta no contribueixen a l´entesa.

En relació a la candidatura de Ribas, va destacar la «coherència» de l´exregidor gironí, que va abandonar l´Ajuntament per discrepàncies ideològiques amb JxCat. Per això, li va agrair que hagi decidit fer un pas endavant i va confiar que es tractarà d´una «candidatura consensuada».