Un incendi va causar l'evacuació d'un supermercat Caprabo de Salt, situat al centre comercial Espai Gironès. Segons fonts dels Bombers, que van rebre l'avís a les cinc de la tarda d'ahir, l'incendi va ser originat en uns llibres de l'establiment.

El foc va ser apagat ràpidament pels mateixos aspersors que hi ha al supermercat. Així, els efectius només van haver d'ocupar-se de les tasques de ventilació per treure la pols i el fum. Segons els Bombers, no hi va haver cap afectació més enllà de l'evacuació puntual de l'establiment.