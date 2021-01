Retiren el sòcol-guia del carril bici de Girona i se substituirà per una app

El Consorci de les Vies Verdes ha decidit retirar el sòcol-guia (que tenia forma de tub verd) per als invidents que havia instal·lat entre la plaça dels Països Catalans de Girona i el parc Científic de la UdG en cosiderar que ara podia ser un element «insegur» per als usuaris. En diversos sectors, s'havia malmès, bé per l'expansió i contracció del material amb els canvis de temperatura, bé pel mal ús d'alguns usuaris, sobretot accions «incíviques», segons fonts del Consorci. Tenia 1,3 quilòmetres i servia per poder seguir la ruta amb el bastó. Es va col·locar, l'estiu del 2018 i tambés es va posar senyalització vertical amb informació en braille. A més, es va desenvolupar una aplicació (app) accessible amb informació sobre la ruta, la història de les vies verdes i el patrimoni natural i cultural de l'entorn. Tot plegat per 185.000 euros.

Des del Consorci s'ha explicat que estan refent el projecte d'accessibilitat per a persones invidents perquè els plafons informatius també han quedat en malestar i es reposaran. I, alhora, es preveu millorar l'aplicació actual perquè s'hi volen «incorporar nous sistemes de guiatge relacionats amb les noves tecnologies per tal que la persona invident pugui fer la visita de forma autònoma». A més, expliquen que estan preparant un nou projecte d'accessibilitat a la ruta del Tren Petit (Palamós-Palafrugell) i aprofitaran per fer totes aquestes modificacions al sector del Parc Científic.