Dos avis intoxicats per monòxid de carboni a Girona

Un home i una dona d'uns vuitanta anys han resultat intoxicats per monòxid de carboni a Girona aquest dissabte a la matinada. Els Bombers de la Generalitat han estat alertats de l'incident a les 2.06 hores i fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació terrestre del cos, que ha confirmat que hi havia acumulació de gas i han ventilat l'habitatge del carrer Enderrocades, i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els octogenaris han hagut de ser evacuats en ambulància a l'Hospital de Palamós. Tot apunta que la intoxicació es podria haver produït per un braser.

La intoxicació per monòxid de carboni (Co) es produeix pel mal funcionament d'aparells elèctrics o per la combustió de materials com el carbó. Aquest gas s'acumula en estances poc ventilades i, en respirar-lo, pot provocar efectes greus. Els Bombers de la Generalitat han destacat a través de les xarxes socials la importància de ventilar.