Una enquesta reviu el so del toc de campanes de la Catedral

Una enquesta sobre els tocs de les campanes de la Catedral de Girona ha fet reviure la polèmica de l'any 2016. L'enquesta que corre per les xarxes socials assenyala que «alguns veïns del Barri Vell s'han vist obligats a marxar de casa seva per presentar transtorns del son i posar en risc la seva salut auditiva i mental a causa del so que els arriba del campanar de la Catedral a 150 metres». Parlen del toc de l'Àngelus, que sona diferents cops (com ara a les set del matí) i que dura més de cinc minuts, o del toc dels quarts i les hores, tota la nit.

Es pregunta, entre d'altres, si s'han de reduir els decibels de les campanes, si cal sentir l'Àngelus o si cal que sonin en horari de descans. En l'argumentari diuen que ara els habitatges d'on han marxat podrien acabar essent pisos turístics.

Des de la Junta de l'associació de veïns expliquen que han parlat amb «aquests veïns afectats i anònims». Admeten que «és un tema que genera molt debat» cada cop que es posa sobre la taula» i recorden que fa cinc anys la resposta dels veïns «va ser molt clara». I deixen clar que ara no volen «desviar l'atenció a les problemàtiques actuals del barri», com «la necessitat d'augmentar la inversió de La Sopa, la manca d'habitatge, la disminució del comerç local i el compromís de noves inversions per nous equipaments al barri». L'any 2016, un hotel va denunciar que el so molestava els clients. El cas va arribar als jutjats i va acabar amb un acord entre l'establiment, l'Ajuntament i el capítol de la Catedral que suposava rebaixar els decibels a la nit. L'Associació de Veïns era reticent al pacte i volia mantenir el so, però va decidir quedar-ne al marge.