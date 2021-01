Reciclar a canvi de vals de descompte, a Salt

El Mercat Municipal de Salt es va adherir ahir a una campanya per fomentar el reciclatge d'envasos de begudes, de plàstic, llaunes i brics, a canvi de vals de descompte. L'impulsa l'Associació de Marxants de les Comarques Gironines, Pimec Comerç Girona i Recircula, compta amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Salt i l'Ajuntament.

Els divendres fins al 26 de març, hi haurà un dispensador al Mercat on, per cada envàs, s'obtindrà un val cinc cèntims amb un màxim de 15 envasos per persona i dia. Els vals es podran bescanviar a les parades del Mercat Municipal o a les del mercat setmanal de Salt.

Els taps d'ampolles de plàstic es destinaran a la investigació de l'Atròfia Muscular Espinal.