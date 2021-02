Girona posa en marxa un servei gratuït d'assessorament energètic dels habitatges

L'Ajuntament de Girona ha engegat un servei gratuït d'assessorament per millorar el confort de les llars i reduir la factura energètica. La iniciativa, dirigida als habitants de la ciutat, s'inclou en el projecte transfronterer Clúster Edificat, d'eficiència energètica en l'edificació, que s'emmarca en el Programa INTERREG V-A-Espanya-França-Andorra, co-finançat pel Fons FEDER de la Unió Europea.

«La ciutadania de Girona ara té la possibilitat de tenir un assessorament personalitzat en eficiència energètica a casa seva, i estem convençuts que amb aquesta iniciativa no només fem una aposta per la sostenibilitat, sinó també per tot aquest sector econòmic. Aquests són objectius que ens marca la Unió Europea, i que amb l'Edificat desenvolupem a Girona», posa de relleu la tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana.

Els edificis emeten al voltant d'un terç de les emissions de CO2 de la ciutat. Aquest gas d'efecte hivernacle és el principal causant del canvi climàtic, a més de tenir efectes nocius sobre la salut de la població. Per tal de millorar la situació, l'Ajuntament ha posat en marxa el projecte Edificat. La UE ha assenyalat la rehabilitació energètica dels edificis com una de les seves prioritats dins el Pacte Verd europeu i l'Estratègia 2030.

La ciutadania interessada en el servei pot demanar-ho a la pàgina web del projecte, i rebrà una anàlisi del seu immoble o local gratuïta per detectar les mancances i les possibles solucions que la rehabilitació energètica pot oferir. l'equip tècnic analitzarà l'habitatge o local i assessorarà els residents de manera individualitzada sobre com fer de la llar un habitatge més eficient i saludable. A més, se'ls informarà sobre ajuts i subvencions per fer l'obra i del procés de tramitació del projecte.