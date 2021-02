Troben espècies marines amb propietats antitumorals en zones de pesca d'arrossegament del Mediterrani

Un estudi de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i el grup de recerca SeaHealth de la Universitat de Girona (UdG) han trobat espècies d'animals que tenen propietats antitumorals en zones del Mediterrani on es practica la pesca d'arrossegament. Es tracta dels hàbitats de crinoïdeus, i son animals que pertanyen als equinoderms -on s'hi inclouen les estrelles, els eriçons i els cogombres de mar-. Aquestes espècies contenen molècules bioactives que són clau en la fabricació de nous fàrmacs per tractar el càncer. Tot i així, els científics avancen que tenen propietats antibacterianes, antioxidants i antihipertensives. Això faria que aquesta espècie seria útil per combatre altres malalties d'origen víric o bacterià.

Els hàbitats d'agregació dels crinoïdeus estan entre els 120 i els 170 metres de profunditat i compten amb una gran quantitat d'espècies marines d'interès comercial. Per això és habitual que en aquestes zones s'hi practiqui la pesca d'arrossegament. L'estudi remarca que un 14% de les espècies capturades descartades contenen aquestes molècules antitumorals i antibacterianes.

L'autor de l'estudi, Alfredo García de Vinuesa, remarca que les molècules "són presents en una gran diversitat d'organismes marins" com ara els taurons, coralls tous o ascidis. García de Vinuesa afegeix que un altre 16% de les espècies descartades en la pesca d'arrossegament podrien tenir molècules amb potencial bioactiu, ja que així ho han demostrat animals del mateix gènere.

Tot i així, l'estudi indica que la pesca d'arrossegament implica un risc per a aquestes espècies. De fet, un 68% dels animals amb aquestes molècules tenen una vulnerabilitat mitjana o alta amb aquest tipus de captura. Per això, demanen que se'ls protegeixi obtenint les molècules bioactives en un laboratori.

Per a l'elaboració de l'estudi, l'equip científic va realitzar campanyes experimentals a bord de vaixells pesquers per identificar les espècies descartades per la pesca d'arrossegament realitzada sobre hàbitats d'agregació de crinoïdeus. També va dur a terme una extensiva recerca bibliogràfica dels components bioactius que poden presentar aquestes espècies, la qual cosa és especialment innovadora, ja que fins ara la majoria de les espècies amb compostos bioactius s'identificaven en hàbitats molt menys profunds i més propers a la costa.

Una de les zones que compta amb aquestes espècies és els caladors adjacents al port de Blanes. Per això els investigadors van acompanyar als pescadors gironins en diverses ocasions. Allà van comprovar tots els animals que es descartaven de la venda del peix i van poder analitzar-ne la seva composició fins a trobar aquestes molècules tan valuoses.

Ara preveuen seguir avançant en altres investigacions però en el laboratori. Apunten que les noves línies aniran a aprofundir en el potencial bioactiu de les espècies marines i també el seu possible ús en la biotecnologia marina.