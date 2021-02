Veïns del Barri Vell reclamen més seguretat per la presència de gent agressiva

Un grup de veïns, comerciants, restauradors i comerciants del Barri Vell de Girona s'està unint per mostrar el seu malestar per la inseguretat que asseguren que hi ha als carrers de la zona. Recorden que qui ostenta un càrrec polític assumeix una gran responsabilitat que és procurar pel «benestar dels veïns» i vetllar perquè la gent «pugui viure amb pau i tranquil·litat». Un fet que consideren que a Girona no està succeint i que està provocant que el nucli antic s'estigui omplint, cada vegada més «de persones amb greus problemes de convivència, fins i tot algun de perillós». En un comunicat, exposen que «l'Ajuntament només s'ho mira» tot i que «segurament té plena consciència del problema».

Els veïns que donen suport al document, ho fan independentment de l'Associació de Veïns, i ho exemplifiquen en un llistat de problemàtiques que afirmen que tenen detectades: «Delinqüents, persones increpant els vianants, gent fent les seves necessitats a qualsevol racó, demanant pels carrers sense respecte, persones que agredeixen els veïns i animals, gent dormint per la via pública, gent que perd el control, que agredeix els comerços i terrasses de restaurants».

El document recorda que el Barri Vell és «el barri més visitat i passejat de la ciutat, un barri amb gran atractiu turístic que atrau gent d'arreu amb ganes de conèixer i contemplar la seva bellesa, un barri obert i replet de gent treballadora, tranquil·la, que gaudeix de la vida del barri» però que, en els darrers temps «està perdent tota aquesta aureola tan característica perquè l'Ajuntament no assumeix la seva responsabilitat i permet que s'ompli de gent agressiva, conflictiva i mal educada que l'acaba convertint en un barri insegur i desagradable».

Els veïns conclouen «exigint» a l'Ajuntament «que solucioni el problema des de l'arrel i que prengui les mesures necessàries per erradicar els conflictes, les agressions i la mala convivència. Volem que la seguretat torni al barri».