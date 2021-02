Una seixantena de persones tallen l'AP-7 a Girona

Una seixantena de persones han tallat l'AP7 a l'alçada de Girona Oest. L'organització independentista La Forja

ha reivindicat l'acció. "Quan ens priven de drets passem a l'acció. Mentre hi hagi presos, repressió i no se'ns reconeixi el dret a l'autodeterminació no pararem", asseguren en una piulada a Twitter.



Els manifestants han creuat el peatge i han entrat a la carretera pels volts de quarts de vuit del matí per ocupar la calçada. Després han tallat branques i canyes per preparar una barricada. De moment, ocupen un carril i la circulació està tallada en sentit nord i els Mossos es veuen obligats a fer desviaments.





?? | ARA MATEIX tallem l'AP-7 a l'alçada de #Girona.



? Hem dit prou i passem a l'acció. Catalans, prenem la iniciativa! #GuanyemElFutur pic.twitter.com/VCYNP5wxBp — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) February 27, 2021

?? | El jovent tallem l'AP7 a l'altura de Girona, però animem a totes les organitzacions i entitats independentistes a fer accions de desobediència civil. Catalans, passem a l'ofensiva.



? @Rigola_David, portaveu nacional, al tall de l'AP7 a #Girona pic.twitter.com/dR310E8CVI — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) February 27, 2021

El portaveu nacional de La Forja, David Rigola, ha declarat, en un vídeo a Twitter, quea un "present i futur de misèria i a no tenir dret a un habitatge ni una feina digne" i que per això passen a "l'ofensiva". Rigola anima al jovent, moviments socials i entitats independentistes a sumar-se a les "accions de desobediència civil no violenta".