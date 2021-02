Una seixantena de persones tallen l'AP-7 dues hores a Girona

Una seixantena de persones van tallar durant dues hores l'AP-7 a l'altura de Girona Oest sota el lema «Catalans passem a l'acció». Els manifestants van creuar el peatge i van entrar a la carretera pels volts de quarts de vuit del matí per ocupar la calçada. Van arrencar tanques de protecció i van tallar branques i canyes per preparar una barricada. La circulació va quedar tallada en sentit nord i els Mossos van haver de fer desviaments als vehicles que circulaven per la carretera.

Els Mossos d'Esquadra van acabar desallotjant els manifestants cap a les deu de matí, en una protesta organitzada per col·lectius com La Forja i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Una vintena d'agents de l'ARRO els van treure de la via i els van portar per un vial paral·lel a l'autopista uns 400 metres avall, on els van identificar en un descampat sense que hi hagués incidents i només algun moment de tensió quan algun manifestant es resistia a ser identificat. Els serveis d'autopistes van haver de netejar la via per poder-la reobrir a la circulació. Tot i que en un primer moment hi havia una seixanta de persones fent el tall, posteriorment s'hi van quedar una quarantena. Ni les crides a sumar-s'hi per allargar la protesta, com les que van fer el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, van servir per engreixar el grup de manifestants.

Els convocants feien la protesta per reclamar la llibertat dels presos, l'autodeterminació i contra la repressió. «Quan ens priven de drets passem a l'acció. Mentre hi hagi presos, repressió i no se'ns reconegui el dret a l'autodeterminació, no pararem», va assegurar La Forja del Gironès a través del seu compte de Twitter.

Ahir, de fet, va ser una jornada de protestes a la capital gironina. Al migdia hi va haver la segona sota el lema «Sense llibertat, no hi ha futur». Unes 500 persones es van manifestar pel centre «en defensa de la llibertat d'expressió, per reclamar un millor futur per als joves i pel dret a l'autodeterminació». Una marxa en la qual no hi va haver incidents i la presència policial va ser mínima. La marxa unitària –agrupava diferents entitats com l'ANC, Òmnium o La Forja– va sortir de la seu de la Generalitat i va acabar arribant a la plaça U d'Octubre de 2017. Allà hi ha va haver parlaments de diferents col·lectius i de familiars de persones encausades, a més d'actuacions musicals.

La portaveu de La Forja, Carla Costa, va explicar que «estan desbordats» i va recordar les xifres d'atur «inadmissibles» que pateix el jovent català. «Vivim una constant repressió dels nostres drets. Hi ha una gran frustració i avui hem volgut demostrar que la lluita és unitària. Que va començar amb Pablo Hasél, però que ara ja va molt més enllà», va assenyalar.

Una unitat que també reivindicava el coordinador de l'ANC a Girona, Tavi Casellas. «Ens hem posat d'acord tots els partits i entitats independentistes de Girona i volíem defensar la llibertat en el sentit més ampli», va remarcar. Casellas va lamentar que aquesta llibertat «està cada vegada més qüestionada».

Finalment, a les set de la tarda hi havia una protesta convocada pel col·lectiu Escac i Mat i el CDR Girona que demanava la dissolució dels antiavalots i la fi de la «repressió policial». El punt de trobada era la plaça Independència. Allà, tres individus van desplegar una pancarta reclamant la fi de la repressió. A continuació, van recórrer diferents carrers amb crits contra els Mossos, fins a arribar a l'encreuament entre els carrers del Carme i Vista Alegre, a tocar de la comissaria dels Mossos, on hi havia un ampli cordó policial. Els concentrats, uns 150 segons la policia, van llegir un manifest i van acabar el recorregut a la plaça de l'U d'Octubre, sense incidents.