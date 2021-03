Desallotgen els ocupes del local de Cultura de Girona on Quim Torra té l'oficina

Punt i final a l'ocupació d'un local propietat del Departament de Cultura al Barri Vell de Girona. L'espai està situat en uns baixos de la casa Solterra, on hi ha des de fa poc l'oficina del president Quim Torra, i s'hi accedia per una porta de la pujada de Sant Martí. Els ocupants van entrar en aquest local fa pràcticament un any i ha calgut esperar a una ordre judicials perquè marxessin. Ho van fer ahir al matí, amb la presència de Mossos d'Esquadra, tot i que no van haver d'intervenir. Van marxar voluntàriament però assegurant que el seu advocat estudiaria el cas.



«S'ha fet una mica llarg però hem fet el que s'havia de fer», indicava ahir la directora dels Serveis Territorials de Cultura, Carme Renedo. Fins i tot l'alcaldessa, Marta Madrenas, s'hi va referir a Twitter: «Avui s'han desallotjat els ocupes conflictius d'un edifici de la Generalitat a la pujada de Sant Martí, que feia mesos que generaven problemes al Barri Vell. Més que felicitar-nos-en, hem de reivindicar mecanismes per ser molt més àgils en situacions tan clares com aquesta».

De fet, la presència dels ocupes en aquest carrer havia provocat queixes dels veïns, d'estudiants que anaven a la Universitat i de treballadors de la Diputació de Girona ja que sovint estaven al carrer amb música, generant brutícia i proferint insults als vianants. La Policia Municipal hi va haver d'acudir en diverses ocasions per aldarulls que hi produïen alguns dels ocupants.



Renedo es mostrava ahir satisfeta que finalment s'hagués pogut acabar amb l'ocupació tot just després d'aconseguir l'ordre judicial. Els dos ocupes van marxar voluntàriament i es van deixar algunes de les seves pertinences personals que no es podien endur a l'exterior de l'espai per si se les volien endur. La idea és reforçar ara l'accés al local per impedir una nova ocupació. De fet s'hi construirà un mur a l'interior.



Antigament, aquest local era l'entrada als pisos que hi havia a les plantes superiors de l'edifici. Però quan els últims inquilins van marxar, es va tapiar l'escala. Ara era, doncs, un simple replà sense lavabos ni habitacions.

La directora dels Serveis Territorials de Cultura ha explicat que la Casa Solterra està tenint cada cop més usos (al gener s'hi va instal·lar l'Oficina del president Torra) i que probablement aquesta escala acabi reobrint com a sortida d'emergència, quan es tingui pressupost. Ara l'entrada a la seu de Cultura és pel carrer Ciutadans.