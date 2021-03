Girona ja té lligats uns 2,5 milions dels 13,2 que havia tombat l'oposició al gener

Si tot segueix com està previst en el guió, al ple municipal d'aquest dilluns a l'Ajuntament de Girona s'aprovaran un conjunt d'inversions per valor de quasi 1,8 milions d'euros. Aquests projectes, sumats amb unes altres inversions aprovades al ple de febrer i que tenien un valor de 715.000 euros, faran que la suma entre els dos plens sigui de 2,5 milions d'euros en inversions. Són 2,5 milions del paquet del centenar d'inversions que va tombar fa només dos mesos l'oposició en bloc, més per les formes que pel fons, en un ple llarg i ple de retrets.

Els primers 715.000 euros feien referència a la compra de dos autobusos i a la millora de diferents escoles i escoles bressol. Tot i que al mes de gener les actuacions es van rebutjar un mes després van rebre el vistiplau per unanimitat. Hi havia pressa perquè tot el que s'aprovi d'aquestes inversions s'ha d'executar per complert dins del mateix any ja que, a conseqüència de la pandèmia, l'Estat permet que els ajuntaments sanejats puguin augmentar la seva despesa excepcionalment aquest 2021.

Els autobusos s'han de construir i les obres als centres d'educació s'han de fer a l'estiu i primer s'han de licitar les obres. Pel que fa a les actuacions que s'han d'aprovar aquest dilluns vinent, se sap que el PSC ha donat suport a un conjunt d'inversions en habitatge i urbanisme per valor de 1.150.000 euros i Ciutadans a inversions en vehicles per la policia i per les brigades municipals, per un global de 680.000 euros. Cal recordar que el govern (JxCat i ERC) està en minoria i necessita sempre el suport d'almenys un grup de l'oposició.

En habitatge, hi ha 880.000 euros per la compra de 12 pisos per tempteig i retracte (que es destinaran a habitatge social), l'adequació del local de l'Espai LGTBI per 17.000 euros, la millora del parc Mas Masó, per 30.000 euros, un seguit d'accions al carrer del Carme i per fer passos endavant al pont de l'Onyar per uns 120.000 euros i la reforma de la plaça Pallach per uns 96.000 euros. Pel que fa als vehicles policials, hi ha cotxes, furgonetes i motocicletes.

Moltes partides pendents

Encara queden, però, moltes inversions que havia previst l'equip de govern i que fins i tot va presentar en una roda de premsa que no s'han aprovat. Entre les més quantioses hi ha part d'una ?partida en habitatge (només s'han aprovat 880.000 euros dels 2,5 ?milions que s'havien dit), el pla ?d'enllumenat urbà i de la Devesa (1,4 milions), el pla d'asfaltatge de ?carrers (1.230.000 euros), e?qui?pament de processos informàtics per a la policia (470.000 euros), serveis informàtics municipals (430.000 euros), la comissaria de Santa Eugènia (350.000 euros), el carril bici de l'avinguda Pericot (350.000 euros) o les obres a la central del Molí (325.000 euros).