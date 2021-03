Una protesta bloqueja l'entrada d'un local d'Endesa amb un mur

Una vintena de persones es van concentrar ahir al matí davant una oficina d'Endesa a Girona, acusant l'empresa de ser «una de les grans culpables de les múltiples crisis que vivim». L'acte va ser convocat pel col·lectiu activista «Rebel·lió o Extinció Girona».

Durant l'acció, alguns dels congregats van aixecar un mur de totxos per bloquejar l'entrada del local, situada al carrer Riu Güell, i també van enganxar cartells a la façana i els vidres amb missatges contra l'empresa. A continuació, van llegir un manifest, sota el lema «Culpables d'atemptar contra la vida i el planeta». Els activistes consideren que els talls de llum que pateixen diversos punts de la província (entre els quals van recordar el barri gironí de Font de la Pólvora), és un problema «que fa molt temps que perdura i no han volgut fer res», tal com va explicar un membre de «Rebel·lió o Extinció», Jordi Mateu. L'activista també va assenyalar «l'increment de preu abusiu» que van fer, coincidint amb l'onada de fred.

D'altra banda, van acusar Endesa de ser una de les empreses més contaminants de l'Estat, mentre que, alhora, posaven de relleu «les seves intencions de fer una reconversió amb diner públic cap a les energies renovables» per mantenir l'«oligopoli energètic», va acusar Mateu.

Amb tot, van criticar que «surt rentable atemptar contra la vida i comptar el planeta», exposant que l'any passat van tenir uns «guanys vuit vegades superiors del que havien guanyat altres anys». I per això van reclamar a les institucions i a la ciutadania que siguin «intransigents» amb aquestes pràctiques, i va fer una crida que s'«abandonin» les grans multinacionals.