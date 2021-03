Un condemnat per abusos sexuals a Cassà no anirà a la presó

Un home condemnat ahir a l'Audiència de Girona per abusos sexuals a una noia de 17 anys a Cassà de la Selva no complirà una pena de dos anys de presó gràcies a un acord entre les parts. El processat afrontava tres anys de presó per fer un petó i diversos tocaments a una menor d'edat, ja que en el moment dels fets la víctima tenia 17 anys. Finalment, però, com que ha consignat una part de la indemnització, fixada en 3.000 euros, les acusacions i la defensa van acordar abans d'iniciar el judici reduir a dos anys la petició inicial de pena, fet que ha permès que pugui evitar l'entrada a la presó. El condemnat, però, no es podrà acostar a la víctima durant dos anys.

Els fets van tenir lloc el 12 d'abril de 2019 a Cassà de la Selva. El processat, J.R.T., pintava el seu habitatge juntament amb la seva parella, la víctima i la mare d'aquesta.

Tal com relaten les acusacions, en un moment donat la víctima i la seva mare van sortir de la casa, i «amb l'única intenció de satisfer els seus desitjos libidinosos», el condemnat va fer-li un petó a la noia mentre la subjectava per la nuca. Ho va fer, segons subratlla l'acusació particular, «tenint en compte que la noia tenia 17 anys, i que tenien una relació mútua de confiança i amistat». Ella va reaccionar apartant-lo i fent-li «mala cara». Llavors va demanar-li que l'acompanyés a buscar la seva filla a Girona amb el cotxe.

Abans d'arribar al destí, però, van fer una primera aturada a un pis del municipi perquè la víctima havia de recollir unes bosses. Un cop allí, l'home va fer-la anar a la seva habitació i li va ensenyar diversos objectes d'estimulació sexual, entre els quals un vibrador, i li va explicar com s'utilitzaven. Un cop recollida la filla, que van deixar a Maçanet de la Selva, van tornar-se a quedar sols al vehicle, i llavors aquest li va ensenyar vídeos pornogràfics que tenia al seu telèfon mòbil. «Aprofitant la relació de confiança que tenien i amb el mateix ànim libidinós» va abusar sexualment de la víctima durant uns set minuts, arribant a fer-li tocaments.

En el mateix trajecte de tornada fins a Cassà, el condemnat va aturar el cotxe fora la carretera i li va dir «t'ensenyaré una cosa». En aquell moment es va baixar els pantalons i va començar a masturbar-se, i després li va demanar a ella que ho fes. Llavors va continuar el trajecte fins a Cassà. Tres dies després el processat li va enviar un missatge a la víctima demanant-li que no expliqués els fets.