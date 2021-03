Madrenas assegura que esgotarà el mandat al capdavant de l'Ajuntament

Marta Madrenas va assegurar ahir que esgotarà el seu mandat al capdavant de l'Ajuntament de Girona. Just ahir feia cinc anys que Madrenas va assumir el càrrec després del pas efímer per l'alcaldia d'Albert Ballesta qui inicialment va ser el relleu de Carles Puigdemont quan aquest va marxar a presidir la Generalitat.

Madrenas va explicar que l'equip de govern «té reptes molt interessants» i que formen un «equip molt cohesionat» que està fent «molta bona feina» a la ciutat «tot i aquests moments tan complicats» per culpa de la pandèmia. Així ho va dir en una entrevista al programa Soroll de Radio Girona- Cadena Ser.

D'aquesta manera, l'alcaldessa surt al pas de les travesses que la situen com a candidata a ocupar alguna conselleria o algun seient de la Mesa del Parlament cada cop que es remodela el Govern català o que hi ha eleccions catalanes, com ha passat darrerament. Madrenas és diputada al Parlament des del 17 de gener de l'any 2018.

Bona feina amb PSC i ERC

En aquesta entrevista radiofònica, l'alcaldessa va indicar que en els cinc anys que porta a l'alcaldia ha treballat bé i s'ha entès tant amb el PSC com amb ERC quan aquestes dues formacions han estat sòcies de govern. Va admetre que amb els socialistes hi havia majoria absoluta i que això facilitava molt la tasca però que actualment amb Esquerra (amb qui governen en minoria) tenen «una boníssima relació» i que «enfoquen» els temes «amb una mirada molt similar». Estic satisfeta de les dues fórmules», va afegir en aquesta entrevista.

L'alcaldessa va assegurar que creu «intensament» en «els consensos» i que els «practica». En aquest sentit va dir que a «qualsevol ciutat i al país» s'ha de commençar a oblidar el concepte de les majories absolutes i va insistir en què «el futur és treballar en els consensos i trobant complicitats».

El pressupost pendent

Precisament, l'equip de govern necessitarà d'algun acord amb alguna força de l'oposició per tirar endavant els nous pressupostos per al 2021. Madrenas, com ja havia fet la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va recordar que ja hi ha uns pressupostos i que són els prorrogats del 2020 i va recordar que estan negociant en base a unes línies estratègiques i conceptes concrets i va lamentar que l'Estat no hagi complert amb el fons covid promès als municipis.