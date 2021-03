La PAH Girona Salt detecta un "veritable esclat" de desnonaments després del confinament

La PAH Girona Salt ha detectat un "veritable esclat" de desnonaments després del confinament. La portaveu Marta Afuera ha explicat que, al llarg de les properes setmanes, hi ha 16 adults i 18 infants que corren el risc de quedar-se sense casa per no poder afrontar la hipoteca o el lloguer. "Està havent-hi una allau de desnonaments perquè la crisi de la covid ha empitjorat l'economia de les famílies, per això reclamem que els paralitzin ja d'una vegada", ha afegit Afuera. També critiquen els desnonaments amb data oberta i alerten que representa generar "més patiment" als afectats. Afuera remarca que el govern espanyol ha d'adoptar mesures urgents perquè previsiblement la situació anirà a més i es traduirà en conflictivitat social.

"Si no aturem el maltractament social que representen els desnonaments, no ens estranyem després que a la gent no li quedi més remei que ocupar un habitatge", ha alertat Marta Afuera que remarca que, durant les darreres setmanes, han rebut una "allau" de famílies que han recorregut a la PAH Girona Salt per intentar trobar una sortida a la seva situació. Actualment, la plataforma té comptabilitzats vuit desnonaments previstos per a les properes setmanes que afecten a 16 adults i 18 menors que es podrien quedar al carrer.

I, adverteix la portaveu de la plataforma, a la PAH només hi arriben una "petita part" dels afectats per desnonaments: "N'hi ha molts més". De fet, a l'assemblea que aquest divendres han fet davant la seu de la Generalitat a Girona ja hi han arribat dos casos nous de famílies amb data de desnonament.

Marta Afuera assegura que "no és cert" que s'aturessin del tot els desnonaments durant el confinament però remarca que, un cop s'han reactivat, no paren de detectar-ne de nou. I a més, la majoria amb data oberta, una situació que la PAH Girona Salt considera que no fa res més que afegir "angoixa" a les famílies afectades.

La PAH subratlla que la crisi provocada per la covid-19 ha passat factura a moltes famílies, amb una davallada dels ingressos. Marta Afuera sosté que hi torna a haver impagaments de lloguers i, també, d'hipoteques perquè no tenen suficients recursos.

Per això, la PAH Girona Salt ha convocat per demà a les 11 una concentració davant la subdelegació del govern de l'Estat a Girona per reclamar que s'adoptin mesures per frenar la crisi de l'habitatge: "Reclamem el govern de l'Estat que par als peus a les empreses que estan especulant amb l'habitatge, que reguli els preus del lloguer però, sobretot, que aturi els desnonaments d'una vegada". Afuera sosté que, si el govern espanyol jo actua, augmentarà la situació de vulnerabilitat de moltes famílies i la "conflictivitat social".

La PAH Girona Salt reclama "anar tots a la una", tant la societat civil com els ajuntaments, la Generalitat i l'Estat, per trobar solucions i evitar que "hi hagi milers de pisos buits a mans de bancs i grans tenidors i milers i milers de famílies que no tenen accés a l'habitatge".