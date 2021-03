Un llibre clama per anticipar-se al canvi climàtic des dels municipis

L'activista social i veïnal de Santa Eugènia Xavier Villarreal acaba de publicar el seu primer llibre Municipalisme i canvi climàtic: preparar els municipis per l'emergència climàtica. Una estratègia. La publicació, d'Edicions Pràctiques, vol ser un treball centrat en com afrontar el canvi climàtic des dels municipis. Villarreal vol enfocar l'atenció en la necessitat d'anticipar-se des dels municipis als episodis d'emergència climàtica que han de venir. Per l'autor, els municipis «concentren gran part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle» i, al mateix temps, són «una vertadera palanca de transformació social».

El llibre vol esdevenir una guia per a la ciutadania que ja coneix les capacitats del municipalisme i la que, llegint aquest llibre, sabrà què ha d'exigir al seu ajuntament en resposta al que, possiblement, ens tocarà viure.

Villarreal és l'impulsor de la Mesa d'Entitats per la Participació, cofundador d'Escudella Solidària i coordinador de col·lectius d'AMPAS i AFAs de Girona i Catalunya.