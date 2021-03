Girona, Salt i Sarrià proposen mantenir el preu de l'aigua un cop la gestió sigui pública

Girona, Salt i Sarrià de Ter proposen mantenir el preu de l'aigua un cop el servei estigui municipalitzat. Els tres ajuntaments han enllestit l'estudi sobre tarifes, que juntament amb la proposta de reglament (que es vol presentar després de Setmana Santa) seran els dos pilars sobre els quals s'articularà la gestió pública del servei. Ara bé, els tres ajuntaments no preveuen portar a ple la municipalització de l'aigua com a mínim fins després de l'estiu. Entre d'altres, s'estudia si es crearà una nova societat o s'integrarà la gestió dins l'empresa pública Trargisa.

La nova proposta de tarifes

Els tres ajuntaments ja tenen damunt la taula una proposta de tarifes. Deriva d'un estudi que ha analitzat quant costa l'abastament i la distribució de l'aigua. I a partir d'aquí, determina quin és el preu que n'han de pagar els usuaris. L'objectiu era poder mantenir el preu mitjà de l'aigua que es paga ara i, en paral·lel, cobrir els costos d'explotació de la xarxa i fer-hi les inversions i reposicions necessàries.

Segons concreten, la voluntat és que la factura consti d'una part fixa i una altra de variable, com fins ara. L'aigua es pagarà per trams –qui més consumeixi, tindrà una factura més elevada- i se n'establirà un de nou per incentivar i afavorir l'estalvi domèstic. Pel que fa a ajudes, es preveu conservar l'estructura actual de tarifes socials i mantenir la bonificació per a famílies nombroses. A més, es treballa per aplicar una reducció per a les famílies monoparentals.

Per comprovar els resultats de l'estudi, s'ha fet una simulació seleccionant aleatòriament 3.000 rebuts del 2020, i s'han recalculat aplicant-los els nous barems. «S'ha pogut comprovar que el preu mitjà de l'aigua es manté igual», expliquen.

L'estudi també proposa un preu per la distribució de l'aigua al Consorci de la Costa Brava i als sis municipis de l'entorn de Girona (Bescanó, Vilablareix, Fornells de la Selva, Quart, Aiguaviva i Sant Julià de Ramis). Aquí la tarifa constarà d'una nova part variable (segons els metres cúbics consumits) i una part fixa per cobrir els costos d'explotació.

«Justa i que penalitza l'excés»

El regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, subratlla que «els nous càlculs faciliten l'accés al servei a totes les persones i penalitzen l'excés de consum d'aigua, buscant incentivar-ne l'estalvi». Considera la tarifa «justa i moderna». El primer tinent d'alcalde de Salt, Àlex Barceló, diu que «cal seguir treballant perquè els trams més baixos no tinguin cap increment» i premiar «el consum responsable». L'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, destaca que el nou tram «permetrà fomentar l'estalvi d'aigua», mentre «es treballa per afavorir els col·lectius vulnerables» amb «ajudes i bonificacions».