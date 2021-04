Girona habilitarà una zona de la Devesa per a les parades d'entitats per Sant Jordi

Les entitats de la ciutat de Girona podran tenir les seves parades durant la diada de Sant Jordi, tal com ha avançat la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana. Segons Plana, porten molts mesos de "converses discretes" per trobar una ubicació idònia per a les entitats. Després que aquest any s'anunciés que les parades de llibres i roses es traslladaran de la Rambla a la Copa per garantir les mesures sanitàries, el consistori treballa per adaptar el protocol a les entitats.

En aquest sentit, Plana ha detallat que no hi ha una ubicació definida però treballen en habilitar la zona del passeig de la Devesa per tal de donar "continuïtat" als llibreters i floristes que hi haurà a la Copa. La regidora ha recordat que la idea és mantenir l'ambient que es feia habitualment, en què les parades de llibres i roses s'estenien arreu de la Rambla i les entitats ho feien a la plaça de Catalunya.

Tot i així, Glòria Plana ha fet una crida a la "responsabilitat" de les entitats. Considera que les entitats que "tenen altres vies de finançament" han de deixar "espai" per les que no i també pels professionals. Per això demana que enviïn la sol·licitud només associacions i altres entitats gironines que nodreixin les seves activitats amb els ingressos de les parades de Sant Jordi. Moltes altres ciutats grans ho han limitat a professionals", ha recordat la regidora de Promoció Econòmica "nosaltres ho obrim, però cal que siguem responsables".

En aquest sentit, Glòria Plana ha avançat que cada entitat haurà de vetllar perquè es garanteixin les mesures sanitàries, igual que ho faran els llibreters i floristes. "La seguretat de la ciutadania és el primer", ha insistit la regidora.

Per altra banda, Plana ha explicat que "fa molts mesos" que llibreters i floristes treballen amb el Procicat per tancar un protocol que permeti celebrar la diada de Sant Jordi amb les garanties sanitàries. "Vam estar parlant amb els professionals i vam entendre que per Girona era important fer un Sant Jordi tradicional, però adaptat en un context sanitari", ha detallat Plana. Per això finalment s'ha tancat el trasllat de les parades a la zona de la Copa amb una restricció i control d'aforament i un circuit de direcció única.