Sopars en sis restaurants amb aforament al 80%: així s'engegarà l'Obrir Girona

Un cicle de sopars en sis restaurants de Girona serà el tret de sortida del projecte Obrir Girona, que es posa en marxa aquest divendres, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, fins al 22 de maig. Els sopars tindran lloc els divendres i dissabtes als restaurants Umai, Mimolet, Índigo, Divinum, SiNoFos i Cal Ros, en horari de 19 h a 22 h, i amb un aforament ampliat fins al 80%. A més, en cada taula hi podran seure fins a sis persones de tres grups bombolla diferents, segons expliquen els organitzadors.

La iniciativa s'executarà en format d'estudi clínic per poder fer un seguiment posterior dels participants, i anirà sumant esdeveniments a mesura que el Departament de Salut els vagi aprovant, un a un. Així, a més del cicle de sopars, per ara l'«Obrir Girona» també ha rebut l'autorització per incloure un partit de l'Uni Girona, en cas que l'equip passi a la final de la Lliga Endesa aquest dissabte. Si l'equip es classifica, el partit de la final a Fontajau del 2 de maig es podria celebrar amb 3.000 espectadors.

El projecte Obrir Girona està impulsat pel Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), i té per objectiu posar a prova un mètode que permeti «fer una reobertura segura i controlada de la ciutat», per poder celebrar activitats i reactivar alguns sectors aturats per la pandèmia. Això es podrà fer gràcies a un «passi digital» guardat en una aplicació al mòbil, que acreditarà que els participants estan lliures de covid-19 -en concret, que tenen «Molt Baixa Capacitat de Contagiar» (MBCC). L'èxit del sistema rau en el paper de les farmàcies, que són les fedatàries de la salut dels usuaris.

Com funcionarà?

Tothom que vulgui participar en els esdeveniments d'«Obrir Girona», s'haurà de descarregar l'aplicació gratuïta de certificats digitals, anomenada «ICC AOKpass». Allà, s'hi haurà de crear un perfil.

El següent pas és acreditar que l'usuari té MBCC (Molt Baixa Capacitat de Contagiar), cosa que es podrà fer en qualsevol de les més de 30 farmàcies que hi participen. Això es farà mitjançant un dels tres sistemes següents: si ha estat vacunat, haurà de portar el certificat de vacunació; si ha passat el virus, haurà de portar una PCR positiva de fa més de 15 dies; i si no es troba en cap d'aquests dos casos, es podrà fer un test d'antígens a la ?mateixa farmàcia, que haurà de sortir negatiu. El certificat farà la persona apta per accedir als ?esdeveniments d'Obrir Girona durant 36 hores, i tindrà un cost d'entre 2,5 i 8,5 euros, segons la modalitat.

En el cas del cicle de sopars, caldrà fer una reserva prèvia als restaurants, i serà abans d'entrar a l'establiment quan es demanarà a la persona el certificat per accedir-hi. Aquests sopars gaudiran d'un aforament del 80%, molt més que l'autoritzat ara en interiors al matí i migdia (30%). Tot i això, es requerirà als comensals que portin mascareta quan es moguin per l'espai, o mentre no estiguin menjant. Pel que fa a la selecció dels establiments, des del CBCat expliquen que es va fer una crida al sector, i aquests van ser els que s'hi van interessar, a través de l'Associació d'Hostaleria de Girona.

Com que es tracta d'un estudi clínic, als restaurants es demanarà als participants que omplin un formulari amb el seu DNI, per poder fer el seguiment dels participants i controlar si es produeix algun contagi. El formulari generarà automàticament un correu de confirmació, que, alhora, servirà de certificat per mostrar a partir de les 22 h, en el trajecte de tornada a casa.

Crítiques de Guanyem

Davant l'anunci del cicle de sopars, el portaveu del grup municipal de Guanyem Girona, Lluc Salellas, es va mostrar crític amb el format de l'activitat. Salellas ho va qualificar de «decepció» perquè «han triat únicament un tipus de restaurant, de poder adquisitiu alt, i tots propers al Barri Vell». Per això, va considerar que s'ha aplicat «una mirada reduccionista de Girona, dels bars i restaurants que tenim i dels barris que conformen la ciutat», va criticar.