Premien els «millors projectes» dels alumnes d'FP

Els premis Impuls FP de Girona han reconegut «els millors projectes emprenedors i innovadors dels alumnes de formació professional» de la demarcació en una acte que es va celebrar a l'institut Montilivi de Girona. Els premis tenen una dotació total de 10.000 euros i s'hi van presentar 44 treballs de 13 centres educatius gironins.

En la modalitat de projectes emprenedors, el guanyador en la categoria de PFI va ser el projecte «Ecoardenya», mentre que en la categoria de grau mitjà va ser «Informàtica», tots dos projectes presentats per l'institut Sant Feliu de Guíxols. En la categoria de grau superior, el primer premi se'l va endur l'institut Montilivi amb el projecte «Alert 24».

Pel que fa a la modalitat de «projectes innovadors», el guanyador en la categoria de PFI va ser el projecte «Futur entorn de la Caseta» de l'Institut Baix; en grau mitjà va guanyar el projecte «Foodins» de l'institut La Garrotxa; i, finalment, en la categoria de grau superior es va escollir el projecte «Estació de càrrega» de l'institut Santa. En la modalitat «excel·lència professional», l'únic premi es va repartir entre dos projectes: «El laboratori» de l'institut de Palamós i «OlotTech» de l'institut Bosc de la Coma.

Llistat complet de premiats:

Projectes emprenedors: Categoria PF1: 1r premi per a Ecoardenya (institut Sant Feliu de Guíxols). Categoria GM: 1r premi per a Informàtica (institut Sant Feliu de Guíxols). Categoria GS: 1r premir per a Alert 24 (institut Montilivi), 2n premi per a Gastrobar (institut Olivar Gran), 3r premi per a Real Food (institut Serrallarga), accèssit per a Kalcyum (institut Bosc de la Coma), accèssit per a IVYDAX (Escola Tècnica Girona).

Projectes innovadors. Categoria PF1: 1r premi per a Futur Entorn de la Caseta (institut Baix Empordà); 2n premi per a Connectem (institut Bosc de la Coma). Categoria GM: 1r premi per a Foodins (institut La Garrotxa); 2n premi per a Simulació Clínica com a aprenentatge reflexiu (institut La Garrotxa). Categoria GS: 1r premi per a Estació de càrrega (institut Santa Eugènia); 2n premi per a Pinça Robot (institut Narcís Xifra); 3r premi per a Turisme SaGgo (institut Santa Eugènia), accèssit per a Missatge del Mar (institut Montilivi).

Excel·lència professional: 1r premi per a El laboratori (institut de Palamós) i per a OlotTech (institut Bosc de la Coma), accèssit per a Global (institut Vallvera).