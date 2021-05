Una família intoxicada per monòxid per la mala combustió d'una caldera a Sant Julià de Ramis

Una família ha resultat intoxicada per monòxid de matinada per la mala combustió d'una caldera a Sant Julià de Ramis.

Concretament, quatre persones han resultat ferides de poca gravetat, entre elles un menor d'edat. La parella i els seus dos fills -de 18 i 15 anys- han estat evacuats pel SEM a l'hospital de Palamós.

Els Bombers que han revisat i ventilat l'habitatge han precintat l'aparell i el d'un altre pis del mateix bloc.

El succés s'ha desencadenat cap a dos quarts de dues de la matinada, al número 1 del carrer Can Mates de Sant Julià de Ramis.

Els Bombers s'hi han desplaçat a requeriment del SEM, ja que hi havia una família amb clars símptomes d'haver inhalat monòxid de carboni.

Un cop a l'edifici, els Bombers han revisat l'habitatge de la segona planta i han comprovat que efectivament, la caldera no cremava bé i per això l'han aturada i han ventilat el pis.



Un segon aparell

Alhora també han mirat la resta de pisos del bloc i també s'han trobat que durant la inspecció hi havia una altra caldera que no funcionava correctament. Per aquest motiu han precintat els aparells i han tancat els comptadors d'ambdós pisos.

El SEM per la seva, que ha enviat quatre ambulàncies al lloc dels fets, ha atès els quatre intoxicats. Que han resultat ferits de poca gravetat i els ha evacuat a l'hospital comarcal de Palamós, on hi ha una cambra hiperbàrica.