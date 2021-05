L’hotel Museu Llegendes de Girona, ubicat al número 4 del carrer del Portal de la Barca, acaba d’afegir una peça molt singular a l’aparador del seu museu. La relíquia, que es veu a través del vidre des del carrer, són restes orgàniques dels bigotis de Dalí; preservats durant més de trenta anys per Narcís Bardalet. El metge forense, que va embalsamar el cos de l’artista després de la seva mort, certifica l’autenticitat de les restes a través d’un contracte de donació de bens al qual ha tingut accés Diari de Girona.

Com han arribat a Girona?

Els bigotis van ser una donació del Dr. Bardalet a la Fundació Privada Dalmatius Moner 60 -creada per Carlos Mallart, propietari de l’hotel- en agraiment a l’edició del llibre El que m’han ensenyat els morts. El traspàs es va produir el 2018 i durant dos anys, Mallart els ha conservat ocults. «Potser el tema de la pandèmia ens ha donat temps per pensar i per això, hem decidit exposar-los», diu Mallart.

Mallart és originari de Figueres i fa anys que recopila peces relacionades amb Dalí perquè, reconeix, sempre ha tingut «debilitat pel personatge». A banda, ha promogut la creació de sis bustos de l’artista -tres de marbre i tres de pedra de Girona- que s’exposen a l’hotel. Ara mateix, un d’aquests bustos, «el més bonic», reposa sobre l’urna de vidre instal·lada el passat 8 de maig. L’objecte protegeix una ‘capsa’ ovalada amb lupa, que conté una desena de pèls dels bigotis de Dalí.