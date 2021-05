L’ús dels jocs infantils de Girona encara no està a l’abast de tothom per igual. De les 111 àrees de jocs que té la ciutat, 64 (un 57%) compten amb algun element inclusiu, i 15 tenen l’accés adaptat perquè tothom pugui acostar-se fins a les instal·lacions per fer-les servir. L’Ajuntament, però, apunta cap a una major accessibilitat en els parcs infantils que es van renovant a la ciutat, així com en aquells que s’instal·len de nou - de fet, és un dels punts que formen part del pla de govern 2019-2023.

Després de 17 anys regnant a la plaça Josep Pla del barri de Mercadal, properament arribarà el torn de renovar aquesta àrea de jocs infantils. 17 anys en què gronxadors i tobogan han vist créixer diverses generacions de gironins. I, tot i que s’hi feien reparacions puntuals per respondre al desgast del temps i l’ús, l’equipament ha esgotat la seva vida útil. Però en aquesta renovació no tan sols hi entra en joc la seguretat. L’àrea infantil de la pl. Josep Pla serà la primera de la ciutat que estarà íntegrament adaptada a infants amb qualsevol tipus de discapacitat, segons expliquen fonts del consistori.

Seguint aquesta línia, l’Ajuntament ja ha ha engegat els tràmits per contractar el subministrament i instal·lació dels jocs. El contracte compta amb un pressupost màxim de 68.865,11 euros (IVA inclòs), i un cop s’adjudiqui s’haurà d’executar en tres mesos.

Aleshores, els llibres de Pla tindran per companyia un parell de gronxadors dobles, dos jocs combinats (un amb capacitat per a 30 nens i nenes i l’altre, per 14), panells lúdics i musicals, i jocs de molla en forma de dofí. Tot plegat, a sobre d’una superfície de seguretat de cautxú, també renovada.

Aviat tornarà el «barco»

En paral·lel a la renovació dels jocs infantils de la plaça Josep Pla, l’Ajuntament gironí preveu la instal·lació d’altres àrees en diversos punts de la ciutat. Així, el consistori retornarà l’emblemàtic «barco» -això sí, renovat- a la plaça Santa Eugènia «en les pròximes setmanes», tornant l’afluència d’infants en aquest punt cèntric del barri eugenienc. El passat 14 de març, l’Ajuntament va retirar el característic vaixell i la resta de jocs, a fi de millorar-ne la seguretat.

El nou vaixell comptarà amb tobogans, un rocòdrom, una xarxa de grimpar, panells lúdics, i una zona de reunió a la part baixa, i es col·locarà paviment de seguretat amb graveta a les zones on hi hagi més altura. La molla en forma de veler serà d’integració, igual que el gronxador mixt, que disposarà d’un seient pla i d’un altre d’adaptat. El valor estimat d’aquest contracte és de 14.990 euros (IVA exclòs).

Quatre zones de joc en estudi

A més d’aquestes dues àrees, el govern de la ciutat té en estudi quatre espais més de jocs infantils. En concret, es tracta dels que s’hauran d’instal·lar als parcs infantils de la Torrassa, del Riu Freser (Pla de Palau- Sant Pau), i també al parc Central (Sant Narcís) i al carrer Pla Guillem (Montilivi).