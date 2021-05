L’Audiència de Girona va jutjar ahir un jove que va llançar una llamborda contra la línia policial de davant els jutjats de Girona durant les protestes de la sentència del procés.

L’acusat va admetre els fets, motiu pel qual la Fiscalia va acordar una rebaixa de la pena inicial, passant dels cinc anys inicials de presó a un any i mig per desordres públics i atemptat contra els agents de l’autoritat.

En una vista molt curta de conformitat, l’única intervenció de l’acusat només va ser per acceptar el relat de la Fiscalia. En tractar-se d’una pena inferior a dos anys de presó, el tribunal va preguntar a les parts si estaven d’acord a suspendre el seu ingrés de presó, fet que ambdues parts va acceptar. La condició perquè no estigui entre reixes és que no cometi cap mena de delicte durant tres anys. La sentència ha esdevingut ferma perquè totes les parts han renunciat a presentar un recurs.

L’Audiència ha jutjat diversos implicats en els aldarulls que van tenir lloc la setmana del 14 al 18 d’octubre, quan es va fer pública la sentència dels líders del procés. De fet, l’últim judici es va celebrar fa dues setmanes contra un jove a qui li demanen 2 anys de presó per desordres públics, que també es tradueixen en presumptes llançaments de pedres.

Una roca de vint centímetres

El relat de la Fiscalia sobre els fets que l’acusat ha reconegut se situa al 14 d’octubre de 2019 cap a les vuit del vespre a Girona. Va ser el dia que va sortir la sentència del procés, que va donar pas a una onada de disturbis, segons l’acusació pública, «que pretenia subvertir la pau pública i alterar el seu funcionament».

Durant els aldarulls que van produir-se davant els jutjats, l’acusat va participar a les barricades de contenidors que alguns concentrats van crear per separar-se de la línia policial. En un moment que els policies van dispersar els integrants de la barricada, l’acusat va amagar-se entre els vehicles aparcats i va llançar contra la línia policial un tros de llamborda d’uns 20 centímetres que havia estat trencada durant les protestes. L’impacte de la roca no va provocar desperfectes ni cap agent va resultar ferit. De fet, l’escrit d’acusació de la Fiscalia indica que «no consta on va acabar impactant la pedra, així com tampoc es té constància que provoqués cap lesió als agents». Quan el condemnat es disposava a llançar una altra pedra d’uns 10 centímetres, va ser detingut pels Mossos d’Esquadra.

Gràcies a la rebaixa de la Fiscalia, no haurà d’entrar a presó. Amb tot, l’han condemnat a pagar totes les despeses del procediment.

Inicialment, la Fiscalia li demanava cinc anys de presó, i també sol·licitava que se substituís per l’expulsió del país, amb la prohibició de retornar durant almenys 6 anys.