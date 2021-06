La nit del 7 de maig, una veïna de Salt va aparcar el seu cotxe de la marca Mini al pàrquing Rec Monar. L’endemà al matí, quan l’anava a recollir, es va trobar tot el vidre frontal aixafat. «Semblava que algú hi hagués caigut a sobre. És una zona on sempre es fan festes nocturnes», diu. De l’interior, no li van robar res.

La veïna explica que va demanar que es revisessin les càmeres del pàrquing, que en té cinc, en el moment de presentar la denúncia als Mossos d’Esquadra. Malauradament, encara no ha tingut accés a les imatges. Assegura que els agents li van dir que no funcionaven i que ni l’Ajuntament ni la Policia Local li han donat resposta, després que fa un mes presentés un recurs per saber què havia passat aquella nit. «No se m’ha aclarit res. M’indigna la falta d’interès».

Fonts de l’Ajuntament asseguren que els aparells funcionen, però que estan pendents de resoldre el recurs i comprovar si aquella nit van enregistrar l’incident. De moment, la reparació del vehicle, que ha costat més de 3.000 euros, la hi ha cobert l’assegurança pròpia.