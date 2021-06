L’atàxia de Friedreich és una malaltia minoritària neurodegenerativa que es caracteritza per la dificultat de coordinar moviments i que ara, gràcies a un estudi amb participació gironina, s’estudiarà la viabilitat que sigui tractada amb calcitriol (la forma activa de la vitamina D). Un estudi de el grup de recerca Bioquímica de l’Estrès Oxidatiu de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Universitat de Lleida proposa l’ús del calcitriol per augmentar la producció de frataxina, en una investigació prèvia que s’ha publicat a la revista Biochemical Journal aquest 2021. Aquesta investigació és la base d’aquest assaig clínic que realitzaran la Unitat d’Atàxies de l’Hospital Josep Trueta de Girona i de l’Hospital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, conjuntament amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).

L’assaig es desenvoluparà a l’Hospital Santa Caterina a partir del mes de setembre per facilitar que totes les persones participants estiguin vacunades contra la COVID-19. Durarà 12 mesos durant els quals les persones participants seguiran el tractament amb calcitriol i es visitaran al centre, per a fer seguiments i controls, un total de 6 ocasions.

El Grup de Recerca Bioquímica de l’Estrès Oxidatiu de l’IRBLleida, liderat pels professors de la Universitat de Lleida Joaquim Ros i Jordi Tamarit, monitoritzarà els paràmetres bioquímics dels pacients en tractament.Per la seva banda, als hospitals gironins Trueta i Santa Caterina, la neuròloga Berta Alemany i el neuròleg i actual investigador de l’IDIBGI, David Genís, faran el seguiment clínic dels participants en l’assaig clínic per valorar si s’evidencia algun canvi en els símptomes neurològics de la malaltia i per confirmar la seguretat del tractament. El Grup de Recerca de Neurodegeneració i Neuroinflamació aportarà la part logística d’extracció d’analítica, realització d’electrocardiogrames, processament de les mostres per ser enviades a Lleida i suport en la logística de l’assaig clínic.