El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or escalfa motors per a la seva estrena, que coincideix, el pròxim 24 de juny, amb la festivitat de Sant Joan. En aquesta edició hi participaran quaranta-nou artistes de quinze països diferents que ja han arribat a Girona i es preparen per tornar a actuar davant de públic, després d’haver estat mesos parats per culpa de la pandèmia de la covid-19.

Una situació sanitària que ha provocat, també, que no es pugui fer a la tradicional carpa que s’instal·lava a la Devesa, sinó que el festival s’hagi traslladat a l’interior del pavelló de Fontajau, acabat d’adaptar per a l’ocasió. El nou espai disposa de «més distanciament, ventilació i nombre d’accessos».

En el moment de posar les entrades a la venda, «es va fer amb les limitacions del moment; un aforament del 50% amb un topall de 1.000 entrades», va explicar Genís Matabosch, director del festival. Ara, que ja podrien omplir el 70% de les 2.400 butaques amb què compta l’espai, troben que «és complicat canviar la configuració de venda inicial». De totes maneres, i com que ja se n’han venut 8.000, Matabosch va assegurar que «intentarem augmentar l’aforament d’algunes sessions». Les taquilles de Fontajau estan obertes cada dia d’11 a 21 h.

Els quaranta-nou artistes que hi participen conformen divuit actuacions diferents que alguns presenten en solitari, d’altres en parella i alguns en grup. Aquestes atraccions s’han dividit en dos espectacles: el blau i el vermell, amb nou actuacions cadascun.

Al blau, es podrà veure l’espectacle d’il·lusions The Time Machine by Jimmy Saylon, el pallasso portuguès César Dias, la funambulista vietnamita Thu Hien o Our Story, una actuació al màstil xinès. A més de les cintes aèries de Just Two Men, la planxa coreana de Jump’N’Roll, l’adagio acrobàtic del Duo Ebenezer i la doble roda de la mort de Mustafa Danguir Troupe & Jessé Brandao. També formarà part de l’espectacle blau l’equilibrista rus Valentin Chetverkin, que protagonitza el cartell d’aquesta edició.

El vermell comptarà amb la participació d’Artem Lyubanevych amb un espectacle de màstil aeri, els patins acrobàtics de Duo Skating Flash, el pallasso xilè Matute, el contorsionista rus Aleksandr Batuev, la perxa del Duo Stauberti, les teles aèries de Golden Dream, els malabars de Victor Krachinov, la sincronització del mà a mà dels peruans que formen el Duo Vitalys i la bàscula de la Troupe Kevin Richter.

El blau es podrà veure dijous i dissabte. I el vermell, divendres i diumenge. Totes les actuacions aniran acompanyades de la música en directe de l’orquestra Paris Circus Orchestra.

Els dotze millors números passaran a la gran final, que se celebra el pròxim dilluns 28 de juny a les 20.15 h de la nit. En aquesta última gala s’entregaran els elefants d’or, plata i bronze a les millors actuacions.