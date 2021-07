L’auditoria externa impulsada per l’Ajuntament de Girona per determinar l’estat actual dels talls de llum al barri de Font de la Pólvora, al sector Est de la ciutat, ja està en marxa. El consistori gironí va adjudicar la tasca a principis de juny a l’empresa Bureau Veritas Inspección y Testing, S.L.U. L’auditoria té un cost de 15.899,40 euros, IVA inclòs.

El projecte compta amb un termini d’execució de 4 mesos. Per tant, els resultats s’haurien d’obtenir cap a l’octubre d’aquest any. El consistori va decidir encarregar aquesta diagnosi per tenir dades pròpies més enllà dels informes que emet la Generalitat de Catalunya de forma bianual, que acrediten que es compleix amb els requisits tècnics establerts per la legislació.

Aquesta auditoria va ser un dels compromisos presos per l’Ajuntament el passat mes de gener. L’anunci d’aquesta actuació va coincidir amb una protesta dels residents de Font de la Pólvora, que es van concentrar a la plaça del Vi per reclamar que es posi fi als talls de llum, que ja fa set anys i mig que duren. De fet, l’auditoria era un reclam llargament demanat per als veïns, que creuen que els talls de llum venen causats pel mal estat de la xarxa elèctrica al barri.

En aquest sentit, el mateix mes de gener passat, la companyia elèctrica, Endesa, també es va pronunciar, defensant que la xarxa elèctrica està «en bon estat i dimensionada per cobrir la demanda dels clients». Atribuïen les interrupcions al subministrament «en zones concretes dins d’aquests barris» a «sobrecàrregues a la xarxa com a conseqüència de connexions irregulars i no per avaries», apuntaven en un comunicat.

«Ho portem fatal»

Mentrestant, però, els talls al subministrament elèctric continuen sent freqüents al barri de Font de la Pólvora. Queda palès en un compte de Twitter des d’on els veïns del barri fan pública cada interrupció del subministrament que tenen.

«Ho estem passant fatal, a l’hivern pel fred i a l’estiu per la calor», lamenta Pamela Heredia, membre de l’Associació de Veïns del barri de Font de la Pólvora.

Ara que les altes temperatures han arribat, els veïns tornen a notar afectacions en el dia a dia: «No ens podem refrescar, no es pot posar l’aire, hem de buidar el congelador... És el mateix de sempre», apunta Heredia, que afegeix que «a nivell psicològic és molt dur per tots, tant per als més petits com als grans».

«Portem patint-ho molts anys i cada cop ens sentim més impotents perquè veiem que no canvia res», expressa Heredia, que espera que l’auditoria ajudi a trobar per fi una solució a aquesta problemàtica.