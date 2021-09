L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha reclamat al conseller d'Interior "la necessitat" que hi hagi més Mossos a la ciutat per consolidar el descens de delictes i combatre les ocupacions delinqüencials. L'alcaldessa diu que el descens del 30% de delictes en comparació amb el 2019 els porta a no ser "alarmistes", però admet que cal "treballar intensament" per no tornar a la situació d'aleshores. I al mateix temps, atacar de ple les ocupacions vinculades a la delinqüència. El conseller, ha dit Madrenas, s'ha compromès a concretar en quinze dies quants efectius de la nova promoció reforçaran la ciutat.

L'alcaldessa i el conseller s'han reunit aquest dimecres al despatx de la plaça del Vi, aprofitant una visita que Elena ha fet a Girona. Durant la trobada, han analitzat les dades de seguretat a la ciutat. Entre gener i juny, a Girona s'han registrat 3.757 delictes. Són un 1% menys en comparació amb el primer semestre del 2020 (també, tenint en compte que el confinament ja els havia reduït).

Però si l'estadística d'aquest 2021 es compara amb la del 2019, el darrer any prepandèmia, aleshores la reducció és molt més dràstica. En concret, el descens arriba a situar-se fins al 31% (ja que aleshores, entre gener i juny, a Girona es van registrar 5.416 delictes). Per tipologies, entre els que han baixat hi ha els robatoris amb violència i els atracaments, els danys, les estafes o els robatoris amb força a interior de vehicle.

L'alcaldessa explica que l'objectiu, ara, passa per "treballar intensament", evitar que els delictes tornin a pujar i, si pot ser, "millorar" aquest últim balanç. Per això, durant la trobada amb el conseller, ha reiterat la necessitat que es destinin més Mossos d'Esquadra a Girona. "Ens hem mantingut ferms en seguir exigint més efectius, perquè n'hi ha molt pocs", ha afirmat Madrenas.

L'alcaldessa ha explicat que el conseller s'ha compromès a reforçar la plantilla de Mossos a Girona amb part de la nova fornada de 400 agents que a l'octubre sortiran de l'Escola de Policia. I que, segons li ha comunicat Joan Ignasi Elena, "en un màxim de quinze dies se'ns concretarà la xifra i sabrem amb quants podrem comptar".

Combatre les ocupacions

Durant la reunió, l'alcaldessa també ha insistit en què calen més Mossos per combatre les ocupacions vinculades a la delinqüència. Madrenas ha explicat que els problemes que s'havien detectat a la zona de l'Eixample, amb ocupes que delinquien, s'han pogut "acabar resolent". Però que a l'hora d'atacar la situació, "cal el compromís insubornable de la Generalitat" i "més efectius dels Mossos".

"La coordinació amb la Policia Municipal és molt bona, però quan falten efectius dels Mossos tampoc es poden fer miracles", ha admès Marta Madrenas. "Les ocupacions delinqüencials creen alarma social; les hem de reduir i ho ha de poder abordar la policia de la Generalitat", ha conclòs.

A la reunió que han mantingut Madrenas i el conseller al despatx d'Alcaldia també hi han assistit el vicealcalde Quim Ayats; el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, i el director dels serveis territorials d'Interior, Jordi Martinoy. Després, el conseller ha signat el llibre d'honor municipal i s'ha trobat amb el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, i el regidor socialista Juan Antonio Balbín.