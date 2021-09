La Fashion Espai, que se celebrarà del 6 al 16 d’octubre, amb càstings, desfilades i sorteigs, acostarà al públic les darreres tendències de la moda de tardor i hivern a l’Espai Gironès. Fins al 8 d’octubre es podrà participar als càstings i al concurs de models. Els càstings estan oberts a les persones d’entre 16 i 28 anys amb una alçada mínima de 1,75m els homes i de 1,65m les dones. Aquest any, com a novetat, no es demanarà un límit de talla. El guanyador s’escollirà per mitjà d’una votació popular a les xarxes socials, i rebrà un contracte de representació de l’agència Towanda Models i un book fotogràfic de Sergi Jasanada, a més de cursos, àpats i una estada d’una nit a Barcelona. Entre els participants també se sortejarà una targeta regal de 200 euros.

Durant la campanya, presentant tiquets d’una compra mínima de 20 euros a l’estand de la Plaça del Foc, els clients del centre comercial entraran en el sorteig de quatre targetes regal Espai Gironès de 150 euros.