Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona han tramitat 331 ajudes d’emergència habitacional entre els mesos de gener i agost d’aquest any. És un augment evident en comparació amb els nivells prepandèmia de 2019. Aleshores, en tot l’any, d’aquest tipus d’ajut d’urgència se’n van tramitar 183, segons dades municipals. D’aquesta manera, si es mira la mitjana mensual, un any i mig després que comencés la pandèmia de covid-19, la quantitat d’ajuts per emergència habitacional tramitats s’ha multiplicat per 2,7, passant de tramitar-se’n 15 al mes, a 41. «Hi ha una clara evolució d’augment, que ja es va poder apreciar durant el 2020», apunten des de Serveis Socials.

De fet, la covid-19 va disparar en un 56,32% els ajuts econòmics per cobrir necessitats bàsiques (de subsistència, salut, habitatge, consums de la llar) entre el 14 de març i el 31 de maig de l’any 2020, en relació a la mitjana ordinària del 2019.

Pel que fa al total d’ajuts d’urgència que atorguen els Serveis Socials, entre gener i agost d’enguany n’han estat 1.891. En tot el 2019 en van ser 2.769, de forma que, en aquest cas, l’augment ha estat menor. En concret, en el que portem d’any s’han tramitat sis ajuts d’urgència més cada mes en relació a l’any 2019.

Aquest augment de les tramitacions d’ajudes per situacions d’emergència, està «molt lligat a la situació pandèmica», considera la regidora de Drets Socials a l’Ajuntament de Girona, Núria Pi.

Tot i això, des de l’Ajuntament confien que la situació canviï properament. «Encara que hagin augmentat, la situació va millorant», valora Pi, que afegeix que «a mesura que puguem anar reactivant l’economia, esperem que també aniran disminuint aquestes peticions d’ajuda».

Fons de contingència

Però mentrestant, l’escenari continua essent «incert». Per aquest motiu, i per fer front a una demanda d’ajuts que per ara continua a l’alça, el govern municipal ha aprovat fer ús dels fons de contingència per fer front a aquest tipus de despesa pels mesos que queden de 2021. Ho va aprovar així la Junta de Govern Local.

Són al voltant de 200.000 euros que «ja s’havien reservat» per cobrir aquest tipus de necessitats, «tant d’emergència habitacional com de necessitats bàsiques», explica Pi. «Tenim el pressupost prorrogat, i arrel de la pandèmia i la situació de l’habitatge, ens trobem que hem hagut d’augmentar els diners», afirma la regidora de Drets Socials. Pi diu que cada trimestre estudien quina és la situació per «saber en quin punt ens trobem». Ara, la comparació de les peticions la fan respecte del 2019 per l’excepcionalitat dels efectes de la pandèmia el 2020.