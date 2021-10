La Guàrdia Civil ha intervingut 865 plantes de cànnabis industrial en un magatzem de Cassà de la Selva.

També investiga els dos responsables que no comptaven amb els permisos de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per a ús exclusivament medicinal.

Aquestes plantes procedien d'unes plantacions industrials situades a Riudarenes i que la Guàrdia Civil havia inspeccionat.

Els fets es remunten al 4 d'octubre, quan la Guàrdia Civil, en el marc de l'ordre de servei de l'Operació Miller, destinada a evitar el cultiu i tràfic de drogues, concretament de marihuana va fer l'entrada al magatzem de Cassà.

Per arribar fins a l'actuació del Gironès, prèviament els agents del Destacament de Seguretat de l'Aeroport de Girona havien realitzat la inspecció d'una plantació industrial de cànem a Riudarenes. Arran d'aquest treball, van tenir coneixement que les plantes, un cop recollides, es traslladaven a un magatzem per ser processades, lloc on les assecaven.

Quan els guàrdies civils van escorcollar el magatzem de Cassà van descobrir que realment aprofitaven les zones florides de les plantes o els cabdells. Un fet pel qual necessitaven l'autorització de l'Agència

Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per a ús exclusivament mèdic. Un permís que no tenien els responsables de l'explotació agrícola. Per aquest motiu, els agents van confiscar les 865 plantes de

marihuana i investiguen els dos responsables per un possible delicte de cultiu i tràfic de drogues.