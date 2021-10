Amb l’objectiu de preservar el paratge de la Devesa aquest any l’Ajuntament de Girona ha decidit adequar un espai a la zona de la Copa perquè els firaires hi acampin durant els dies de fires. Es tracta d’eliminar la presència de vehicles de motor i altres elements com generadors que des de sempre se situaven a la zona de plataners darrere de les atraccions. Per primer cop, ara els firaires pararan a l’aparcament de la Copa que ha estat corresponentment adequat durant els darrers dies.

Segons s’ha explicat des de l’Ajuntament de Girona l’aparcament de la Copa, de 10.900 m2 superfície, té capacitat per acollir fins a 155 caravanes. L’altre espai que funciona des de fa ja tres anys al sector de Domeny està preparat per rebre una altra vuitantena d’autocaravanes. Tot plegat, farà que hi hagi prou oferta per poder donar cabuda a tots els firaires que vinguin a Girona durant les Fires. En tots dos casos, les parcel·les tindran subministrament d’aigua, de llum i de clavegueram. A més, tot el sector de l’aparcament de la Copa quedarà perimetrat amb una tanca opaca per seguretat i per preservar la intimitat dels i de les firaires, segons ha comunicat l’Ajuntament.

Enguany seguirà vigent la norma que els que viuen a menys de 25 quilòmetres de Girona no podran acampar en aquests indrets habilitats. Així mateix, només hi haurà espai per una autocaravana per firaire, independentment del fet que tinguin instal·lada més d’una atracció. Durant el 2019, l’últim any que hi va haver Fires, es van instal·lar unes 150 autocaravanes o elements semblants dins el parc de la Devesa. Durant molts anys, els elements i les propietats de motor dels firaires se situaven a la franja de la Devesa que dona al riu Ter i a la Copa. Tot i tenir connexions a aigua i llum, això significava també certes incomoditats. En alguns espais, les autocaravanes havien d’estar també molt juntes. Per tal de millorar aquesta situació i, a la vegada, contribuir a la conservació del parc de la Devesa i la seva massa arbòria es va decidir fer el canvi i adequar una zona concreta d’acampada.

D’altra banda, segons ha informat l’Ajuntament un any més, es vetllarà perquè la retolació i l’espai sonor a les Fires de Sant Narcís siguin també en llengua catalana. Per facilitar-ho als firaires, el consistori disposa d’una tècnica de dinamització lingüística que els podrà orientar i ajudar a fer-ho possible.